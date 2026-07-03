Paha biçilemez değerdeler: Çöplükten altın fışkırdı

İsrail'de bulunan Apollonia-Arsuf isimli antik kentte arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve başta çöplük olduğu düşünülen bir alandan, paha biçilemez nitelikte altın kalıntılar çıktı.