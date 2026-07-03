İsrail'de bulunan Apollonia-Arsuf isimli antik kentte arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve başta çöplük olduğu düşünülen bir alandan, paha biçilemez nitelikte altın kalıntılar çıktı.
Paha biçilemez değerdeler: Çöplükten altın fışkırdı
İsrail'deki Apollonia-Arsuf isimli antik kentte yapılan arkeolojik kazılar sırasında, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve çöplük olarak kullanılan bir çukurda paha biçilemez değerlere sahip altın kalıntılar çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Bizans dönemine ait olduğu düşünülen yüzlerce eser sağlam olarak bulundu. Tel Aviv Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda bulunan kalıntılar içerisinde altın sikke, yüzlerce kandil ve dini anlamlar taşıyan yazıtlara sahip takılar çıktı.
Kent, Pers döneminden Haçlı Seferleri’ne kadar yerleşim yeri olarak kullanılmış. Yaklaşık 1500 yıl boyunca kesintisiz kullanılan yerleşim yeri üst üste denk gelen tabakalaşmasıyla da dikkat çekiyor.
Hazinenin çıktığı 30 metre derinliğindeki çukurda kırık çömlekler, endüstriyel atıklar, kırık camlar ve hayvan kemikleri bulundu. Evsel atıkların ortaya çıkmasıyla çukur başta çöplük zannedilse de proje yöneticilerinden Prof. Dr. Oren Tal ve Dr. Moshe Ajami, projenin ilerlemesi ile sağlam ve hala kullanılabilir durumda eserlerin ortaya çıktığını bildirdi.
Normalde bir çöplüğün içerisinden, kullanılabilir veya satılabilir durumda olan kandillerin çıkmasının beklenmediğini vurgulayan uzmanlar, kalıntıların bölgede yaşamış Samiriyelilerden kaldıklarını düşünüyor.
Sağlam kapların alana bırakılmış olması buranın dinsel veya ritüelistik bir geleneğe ev sahipliği yaptığını düşündürüyor.
Çıkarılan eserler içerisinde milattan sonra 330 ile 1453 yılları arasına tarihlenen çoğunluğu bronz sikkelerin yanında bir altın sikke, 200 kandil, yüzükler ve altın takılar bulundu.