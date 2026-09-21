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Öztürk Yılmaz, yaptığı açıklamada 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisinin ortak oturumla olağanüstü toplanacağını belirtti. Yılmaz, toplantının Yeni Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşınmış, YENİ Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat gönderildiği haberleri gündeme gelmişti.

KARARLARI SAAT 15.00'TE AÇIKLAYACAK

Yılmaz, olağanüstü toplantıda alınacak kararları aynı gün saat 15.00’te düzenleyeceği basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Basın toplantısında soru-cevap bölümünün de yer alacağını belirten Yılmaz, açıklamasının Yenilik Partisi Genel Başkanlığı Özel Çalışma Ofisi'nde yapılacağını bildirdi.

Basın açıklamasının adresi: Yenilik Partisi Genel Başkanlığı Özel Çalışma Ofisi, Atatürk Bulvarı No:231/16, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara.

İsim benzerliği tartışmasına ilişkin süreçte daha önce taraflar arasında görüşmeler yapıldığı ve farklı çözüm seçeneklerinin gündeme geldiği de kamuoyuna yansımıştı.