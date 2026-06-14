Kaynak: ANKA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik'te, şirketin konkordato ilan etmesinin ardından maaş ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten maden işçilerinin başlattığı direniş 26. gününe ulaştı. Bağımsız Maden-İş Sendikası çatısı altında örgütlendikten sonra işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, aileleriyle birlikte Kavacık Köyü'nde toplanarak maden ocağı önünde bir araya geldi.

Maden ocağındaki bekleyiş sürerken Uzunköprü Belediye Başkanı da alana gelerek işçilerin taleplerini dinledi. Yer üstündeki eylemin yanı sıra bazı işçilerin de yer altındaki direnişinin 2. gününe girdiği bildirildi.

Maden önünde açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, direnişin sonlanması için işverene sundukları çözüm maddelerini şu sözlerle aktardı:

" İşverene teklifimiz şu, Nisan, Mayıs maaşlarını hemen yatıracaklar, sendikayla açık, net, tanımlı bir protokol imzalayacaklar. Tüm borçların tasfiyesine dair Temmuz'un başına kadar bir ödeme takvimi planı sunacaklar. Kömür üzerindeki işçinin takip, denetim hakkını tanıyacaklar. Ondan sonra direniş kendisini sonlandırır. İşçi arkadaşlarımız da üretime girer."

Maden işçilerinin sadece maddi haklarını değil, insani çalışma koşullarını da talep ettiğini vurgulayan Aksu, iş yerinde baskı kuran idarecilerin uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti. Aksu, konuşmasını şu sert uyarılarla tamamladı:

""İçeride söz ve karar sahibi olmadan, işçi içeride tekrardan mobbinge, hakarete, küfüre uğrayacağı ortamları temizlemeden asla içeri dönmeyecek. İşçi, mobbing uygulayan, hakaret eden, küfreden yöneticilerle çalışmak istemiyor. Bir şartı da bu yöneticilerin buradan kovulması. O şartlarda iş yerinde iş barışının sağlanacağına dair maden işçilerinin tamamının bir onayı var. Durumumuz budur. Bugüne kadar asla hiçbir zalime boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Ne maden işçileri, ne Bağımsız Maden-İş denenecek, sınanacak yapıda değiliz. Öfkemiz yüksek, tansiyonumuz yüksek. Her an her şeyi yapabiliriz. Herkes adımını dikkatli atsın. Herkes cümlesini dikkatli kursun. Herkes haddini bilsin"