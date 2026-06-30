Milletler, yalnızca sınırlarını koruyarak ayakta kalmaz. Bir milleti asıl yaşatan; bağımsızlık ülküsü, ortak hafızası, bayrağı, hukuku ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. İşte bu iradenin adı, tarihin her döneminde farklı biçimlerde karşımıza çıkmıştır: Kimi zaman Kuvâ-yi Milliye olmuştur, kimi zaman demokratik bir itiraz, kimi zaman da millet vicdanının sessiz ama kararlı haykırışı...

Deniz Gezmiş'e atfedilen savunmasında dile getirilen "Ülkemizi savunduk, özsavunma yaptık." düşüncesi, yalnızca bir dönemin siyasal tartışması değil; aynı zamanda insanların kendi bakış açılarına göre vatanı koruma sorumluluğunu nasıl tanımladıklarını da gösteren tarihî bir örnektir. Bu düşünceye katılmak ya da katılmamak ayrı bir tartışmadır. Ancak toplumların hafızasında iz bırakan her itiraz, kendi döneminin ruhunu anlamak açısından önem taşır.

Bugün ise özsavunma kavramı bambaşka bir anlam kazanmaktadır. Artık mesele silahlı mücadele değil; hukuk içinde, demokratik yöntemlerle, millet iradesine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkabilme cesaretidir.

"Bayrak Açıyorum" mitingi de birçok insan tarafından tam bu duygunun ifadesi olarak görülmektedir. Çünkü bazen bir milletin en güçlü sözü, yalnızca göndere çekilen al bayrağıdır. Bazen milyonların aynı anda okuduğu İstiklâl Marşı'dır. Bazen de farklı düşüncelere sahip insanların ortak vatan sevgisinde buluşabilmesidir.

Mitingde hep birlikte söylenen İstiklâl Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesi, katılımcılar için yalnızca törensel bir görüntü değil; ortak hafızaya, bağımsızlık idealine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkma iradesinin sembolü olarak yorumlanmıştır. Kimi zaman bir meşale, kimi zaman bir çoban ateşi... Ama her şeyden önce "Ben de buradayım." diyen bir vicdan çağrısı...

Çünkü özsavunma, yalnızca sınırları korumak değildir. Gerektiğinde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, millî egemenliği ve ortak değerleri de barışçıl yollarla savunabilmektir.

Bir millet, bayrağına sahip çıktığı sürece yalnızca geçmişini değil, geleceğini de korur. Ve bazen tarihin yönünü değiştiren şey; atılan bir slogan değil, sessizce dalgalanan bir bayraktır...