Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katıldığı yayında saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Turgutlu’da yaşanan olayın “okul saldırısı” olarak tanımlanmaması gerektiğini söyledi.

Tekin, daha önce Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıyla Turgutlu’daki olayı birbirinden ayırarak şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş ilindeki saldırı okul saldırısıydı. Ama Manisa’daki saldırıyı okul saldırısı olarak tanımlamamak lazım. Saldırı okulda olmadı. Saldırı okulun önünde oldu.”





AKRAN ZORBALIĞI İDDİASI DA GÜNDEMDE

Bakan Tekin, saldırının ardından gündeme gelen akran zorbalığı iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuğun okula yeni kayıt yaptırdığını söyleyen Tekin, öğrencinin ilk ifadesinde akran zorbalığından söz ettiğini belirtti.

Tekin, “Çocuk için akran zorbalığı yaşıyor diyorlar ama akran zorbalığı yaşayacak bir okul hayatı yaşamamış. Okula daha yeni kayıt yaptırılmış. Çocuk ilk ifadesinde bundan bahsediyor” dedi.

11 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI

22 Eylül’de Turgutlu’da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki şüpheli ile annesi, babası ve dedesi gözaltına alınmıştı.

Saldırının nedeni ve silahın çocuğun eline nasıl geçtiğine ilişkin soruşturma sürüyor.





*Bu haberi size yayın yasağı gelmiş olduğu halde, Mili Eğitim Bakanının resmi açıklaması olduğu için sunuyoruz. Halkın haber alma hakkını baki tutarak olayı yakından izlemeye devam ediyoruz...









Kaynak: https://12punto.com.tr/egitim/yusuf-tekinden-11-ogrencinin-yaralandigi-saldiriyla-ilgili-aciklama-okulda-degil-okulun-onunde-oldu-153267