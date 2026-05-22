Elazığ ve Bingöl kentlerinin sınır bölgesinde konumlanan Özlüce Barajı, son dönemde bölgede etkisini gösteren yoğun yağışların ardından tamamen doldu. Baraj havzasındaki su miktarının maksimum seviyeye ulaşması üzerine, yetkililer tarafından tam 7 yıl aradan sonra dolusavak kapaklarının açılması kararlaştırıldı.

Kapakların açılmasıyla birlikte biriken fazla suyun barajdan tahliye edilme anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Salınan suyun dolusavaktan yoğun bir şekilde köpürerek akışa geçtiği ve kısa süre içerisinde dere yatağı boyunca hızla ilerlediği anlar yer aldı.