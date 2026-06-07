Demedi demeyin şunun şurasında bir şey kalmadı. Okullar da kapanırsa, o zaman ver elini tatil.

Denize...

Köye...

Yaylalara...

Tatil beldelerine...

Otellere...

Motellere...

Can nereyi istiyorsa, beden oraya gidecek.

Elbette de paramız da nereye kadar yetiyorsa!

Dimi efendim!

*

Sonra?

Sonrası belli zaten, keyfince alacaksın tatilin tadını.

Takmayacaksın kafana -tabi güneş geçmesin diye şapkadan başka- hiçbir şey. …

Gönlünce yaşayacak…

Denize girecek…

Ormanda gezecek…

Dağa çıkacak…

Tarlayla, tapçayla uğraşacaksın.

Ne var ki bir yıl boyunca içine işleyen Büyükşehirlerin stresini atıp öyle döneceksiniz döneceğiniz yere.

*

Hazır tatile -köyünüze, kentinize, yurt içine yurt dışına- de çıkmışsanız…

Deniz ve mehtabın doyasıya yaşanması...

Toprak...

Deniz...

Ve dahi gece veya gündüzün, gökyüzüne olan özlemeni gidermek için geceleyin yıldızları, gündüzün göğün maviliğini seyret dur işte, daha ne istiyorsun?

Hazır tatile gelmişken düşünme hiçbir şeyi, kafanı boşalt ve tatilinin tadını çıkart.

Bedenin tatile çıkması yetmez elbette, esas çıkarabiliyorsan beynini tatile çıkar ki bak gör o zaman nasıl da rahatlayacaksın.

*

Her tatile çıkan, beynini de çıkarabiliyor mu?

Ne gezer!

En çok da beden tatil ederken, beyin hâlâ iş güç peşindeyse, gel de sen bu beyinden verim bekle.

Olmaz ki beden tatile çıkınca da beyin hâlâ işle güçle uğraşmaz ki!

Ona da haksızlık canım!

Onu da bir insan taşıyor ve onun da dinlenmeye ihtiyacı var.

Haksız mıyım?

*

Yani anlayacağınız tatil güzel bir şey cânım efendim!

Adı bile insanı mutlu etmeye yetiyor.

*

Ha bir de bunun aksilikleri da olmuyor değil hani!

Öyle ya bir de aksilik çıkarsa o zaman ne olacak?

Her şeyinizi hazırlamış tam yola çıkacaksınız, olmaz olmuş!

Hadi buyurun bakalım!

“Ne demek şimdi bu?” demeyin, olur mu olur!

Filmlere dahi konu olmuyor mu?

Oluyor valla!

Sizin gibi samimi müşterilerin, turizm işletmelerince madur edilip, hayal kırıklığına uğratılmıyorlar mı?

Uğratılıyorlar!

Müşterilerinin tatillerini zehir etmiyorlar mı?

Ediyorlar!

Kısacası manen ve madden zarar görmüyorlar mı müşteriler?

Görüyorlar.

O zaman ‘Eşeğimizi sağlam kazığa bağlayacağız”

*

Tabi; köyüne, yaylasına gidenler bunların dışında.

Onlar gidecekleri yerlerde neyle karşılaşacaklarını iyi biliyorlar.

*

İşte o nedenledir ki; “Özellikle de erken rezervasyon yaptıran tatilciler, yaptıkları anlaşmaları iyi okusunlar, o anlaşmalarda yazılı olanları da zamanı geldiğinde gittikleri otel yetkililerinden istesinler.”

Bunu ben demiyorum, yetkililer söylüyor.

“Müşteriyi mağdur eden acentelerin olabileceğini” hatırlatıyorlar.

“5 yıldızlı otel kandırmacası olabileceği gözden kaçırılmasın,” deniliyor.

“Beddua etmeyin, ‘Allah’ından bulsunlar!’ demeyin, durumu bize bildirin” demeye getiriyorlar...

Yani, “Beddua ile geçiştirmeyin!” diyorlar.

*

Yetkililer bu tür olayların yaşanmasından rahatsızlar.

Avrupa’da en iyi turizm hizmeti veren ülkelerin başında biz geliyormuşuz, dolayısıyla da böyle bir çirkinlik bize yakışmazmış.

Doğru!

Yerden göğe kadar haklılar!

O nedenle de hem üyelerini hem de vatandaşı uyarıyorlar.

Çünkü özlemini çektiğiniz tatil canınızı yakmasın!

Değil mi efendim!