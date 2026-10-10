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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) fon tartışmaları üzerinden başlayan polemik büyüyor. Özel'in, Zengin'in fon meselesine ilişkin açıklamalarının ardından bir sonraki Meclis oturumuna başka bir grup başkanvekilinin gönderildiği yönündeki sözleri, Zengin'in tepkisini çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zengin, Özel'in iddialarını reddederek oturuma katılamamasının nedeninin yaşadığı sağlık sorunu olduğunu belirtti. Zengin, CHP liderinin açıklamalarını siyasi çıkar elde etme çabası olarak değerlendirdi.

"ALLAH MUHALEFET SEÇMENİNİN YARDIMCISI OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullanan Zengin, paylaşımına şu sözlerle başladı:

"Allah muhalefet seçmeninin yardımcısı olsun. Bu nasıl bir Genel Başkanlıktır…

Böyle giderse, Ümit Özlale’nin iftiralarından sonra bir de Özgür Özel’in yalanlarını duyan, Bornova Anadolu Lisesi mezunları 'böyle mezunlarımız olamaz' derlerse şaşırmam."

ÖZGÜR ÖZEL'İN FON AÇIKLAMASINA TEPKİ

Özel'in Meclis'teki fon tartışmaları üzerinden kendisini hedef aldığını savunan Zengin, CHP liderinin açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel yaptığı açıklamada Genel Kurul’daki fon meselesine dair konuşmam üzerine;

'Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar.' demiş. Kendi partilerinde usûl böyle olabilir ama, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'biz onlara benzemeyiz.'"

"BÖYLESİNE AKILDIŞI BİR İTHAMLA GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYORLAR"

Fon meselesinin çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Zengin, Özel'in açıklamalarının asıl gündemi gölgelemeye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Zengin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çözümü için seferber olduğumuz böylesine önemli konularımız varken, böylesine akıldışı bir ithamla gündemi meşgul etmeye çalışmak da ancak kendilerinden beklenirdi."

"BU NE İNSANİDİR NE DE AHLAKİDİR"

Meclis oturumuna katılamamasının sağlık sorunlarından kaynaklandığını vurgulayan Zengin, rahatsızlığını Genel Kurul'da bizzat dile getirdiğini ifade etti.

Yaşananların Meclis kayıtlarında da bulunduğunu belirten Zengin, şu sözlerle Özel'e tepki gösterdi:

"Genel kurulda rahatsızlığımı bizzat ifade etmişken, bu nedenle bir sonraki gün katılamamışken, üstelik bu durum videolarda kayıtlı haldeyken, kendi arkadaşları dahi buna şahitken, bundan bir siyasi rant devşirmeye çalışmak da yine ancak kendilerinden beklenirdi.

Bu ne insanidir ne de ahlakidir…"

"BİRBİRLERİNİ YEMEKTEN MEMLEKETİN HAYRINA BİR SÖZ SÖYLEYEMİYORLAR"

CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Zengin, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Birbirlerini yemekten memleketin hayrına bir söz söyleyemeyenlerin düştükleri hal ortadır.

Varın gerisini siz düşünün…"

Böylece Zengin, Özel'in fon tartışmaları sonrasında Meclis oturumuna katılmamasına ilişkin iddialarını reddederken, muhalefetin konuyu siyasi polemik haline getirdiğini savundu.