Özlem Yıldız’ın anne gururu: Oğlu Demir liseden mezun oldu

Yıldız şu notu düştü:

"Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz. Dün benim için böyle bir gündü daha dün gibi diyerek başlamadan. Özet olarak iyiki senin annenim Demir'im yolun hep açık olsun."

Anne-oğulun özel gününe sosyal medyada tebrik ve beğeni yağdı.