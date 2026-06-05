Ekranların tanınan sunucusu Özlem Yıldız, lise eğitimi tamamlayan oğlu Demir’in mezuniyet sevincini yaşadı. Evladının bu özel gününde gurur dolu anlar yaşayan Yıldız, hissettiği yoğun duyguları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Özlem Yıldız’ın anne gururu: Oğlu Demir liseden mezun oldu
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir’in lise mezuniyetinde duygu dolu anlar yaşadı; o anları sosyal medyasından paylaştı.Hande Karacan
Zamanın ne kadar hızlı aktığını hayretle dile getiren ünlü sunucu, törende çekilen fotoğrafları yayınlayarak hem yaşadığı büyük gururu hem de bir annenin heyecanını gözler önüne serdi.
Geçmişe bakıldığında; Özlem Yıldız, 2005 senesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden Sinan Serter ile dünyaevine girmişti. Evliliklerinden iki yıl sonra, 2007'de, çiftin Demir ismini koydukları oğulları dünyaya gelmişti.
2013 yılında Sinan Serter ile yollarını ayıran güzel sunucu, bu süreçten sonra oğlu Demir'i kameralardan ve magazin basınından uzak bir şekilde büyütmeyi tercih etti.
Yıldız, son olarak oğlunun lise mezuniyet törenine katılarak hayatının en duygusal anlarından birine şahitlik etti.
Yıldız, oğluyla mezuniyette verdiği pozları yayınladı.
Yıldız şu notu düştü:
"Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz. Dün benim için böyle bir gündü daha dün gibi diyerek başlamadan. Özet olarak iyiki senin annenim Demir'im yolun hep açık olsun."
Anne-oğulun özel gününe sosyal medyada tebrik ve beğeni yağdı.