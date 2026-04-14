Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden Türk rock müziğinin sevilen ismi Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal’dan bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelendi. Sabah'ın haberine göre, yetkililere yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal’dan acı haber: Bodrum’daki evinde ölü bulundu
Derleyen: Dilek Taşdemir
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, usta müzisyenin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Öcal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cem Öcal’ın bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşadığı biliniyordu. Gelen bilgiler arasında müzisyenin böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve aynı zamanda kemoterapi aldığı yer aldı.
Son dönemde sağlık durumunun giderek ağırlaştığı ifade edilen Cem Öcal’ın vefatı, bu zorlu sürece bağlansa da resmi süreç başlatıldı.
Özlem Tekin’in eski eşi müzisye Cem Öcal'ın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.