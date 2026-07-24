Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde çeşitli isimlerin ifadelerine başvurulurken, Gazeteci Özlem Gürses de Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

ÖZLEM GÜRSES: SORULARI YANITLAMAYA GELDİK

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

Gazeteci Ruşen Çakır ve oyuncu Hazal Kaya da adliyeye giderek ifade veren isimler arasında.

RUŞEN ÇAKIR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ruşen Çakır'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çakır, Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, dernekle herhangi bir bağının bulunmadığını ve deprem döneminde yalnızca cüzi miktarda bağış yaptığını söyledi.

"HALUK LEVENT'İ TANIMAM, HİÇ BİR ARAYA GELMEDİM"

Savcılık ifadesinde Haluk Levent'i yalnızca sanatçı kimliğiyle tanıdığını söyleyen Ruşen Çakır, "Haluk Levent'i şahsen tanımam. Hiçbir şekilde bir araya gelmedim. Başka herhangi bir organizasyonunda da yer almadım." dedi.

Çakır, deprem sürecinde Ahbap Derneği'nin bölgede yardım faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin meslektaşlarından bilgi aldığını, yaptığı haberlerin de bu değerlendirmeler doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

"AHBAP DERNEĞİ'NE CÜZİ MİKTARDA YARDIMDA BULUNDUM"

İfadesinde kendisi ve ailesi adına Ahbap Derneği'ne depremzedeler için cüzi miktarda bağış yaptığını anlatan Çakır, herhangi bir şekilde para toplanmasına aracılık etmediğini söyledi.

Yaptığı haberlerin amacının deprem bölgesindeki mağduriyetleri gündeme taşımak olduğunu belirten Çakır, dernekten maddi veya manevi hiçbir çıkar sağlamadığını dile getirdi.

"KAZANÇ SAĞLADIĞIM İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

41 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Çakır, Ahbap Derneği sayesinde tanınırlığının artmadığını ve herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.

Ayrıca devlet kurumlarını hedef almadığını vurgulayan Çakır, haberlerinin bir yönlendirme değil, o dönemde yaşananlara ilişkin gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan bir durum değerlendirmesi olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı'nın da bugün ifade vermek için adliyeye gitmesi bekleniyor. Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılığa gidecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur başta olmak bazı kişi ve kurumlarla ilgili inceleme başlatmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı 27.

MASAK raporlarında bağışların şans oyunları hesaplarına aktarılarak bahis oynandığı, yüksek para kayıpları yaşandığı ve zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı iddia ediliyor.

12 Temmuz'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda dernek kurucusu Haluk Levent ve internet yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil toplam 54 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan 28'i "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.