Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde çeşitli isimlerin ifadelerine başvurulurken, Gazeteci Özlem Gürses de Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

ÖZLEM GÜRSES: SORULARI YANITLAMAYA GELDİK

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

Gazeteci Ruşen Çakır ve oyuncu Hazal Kaya da adliyeye giderek ifade veren isimler arasında.

RUŞEN ÇAKIR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ruşen Çakır'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çakır, Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, dernekle herhangi bir bağının bulunmadığını ve deprem döneminde yalnızca cüzi miktarda bağış yaptığını söyledi.

"HALUK LEVENT'İ TANIMAM, HİÇ BİR ARAYA GELMEDİM"

Savcılık ifadesinde Haluk Levent'i yalnızca sanatçı kimliğiyle tanıdığını söyleyen Ruşen Çakır, "Haluk Levent'i şahsen tanımam. Hiçbir şekilde bir araya gelmedim. Başka herhangi bir organizasyonunda da yer almadım." dedi.

Çakır, deprem sürecinde Ahbap Derneği'nin bölgede yardım faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin meslektaşlarından bilgi aldığını, yaptığı haberlerin de bu değerlendirmeler doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

"AHBAP DERNEĞİ'NE CÜZİ MİKTARDA YARDIMDA BULUNDUM"

İfadesinde kendisi ve ailesi adına Ahbap Derneği'ne depremzedeler için cüzi miktarda bağış yaptığını anlatan Çakır, herhangi bir şekilde para toplanmasına aracılık etmediğini söyledi.

Yaptığı haberlerin amacının deprem bölgesindeki mağduriyetleri gündeme taşımak olduğunu belirten Çakır, dernekten maddi veya manevi hiçbir çıkar sağlamadığını dile getirdi.

"KAZANÇ SAĞLADIĞIM İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

41 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Çakır, Ahbap Derneği sayesinde tanınırlığının artmadığını ve herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.

Ayrıca devlet kurumlarını hedef almadığını vurgulayan Çakır, haberlerinin bir yönlendirme değil, o dönemde yaşananlara ilişkin gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan bir durum değerlendirmesi olduğunu söyledi.

"AHBAP'A ŞAHSEN 120 BİN LİRA BAĞIŞ BEN DE YAPTIM"

Hazal Kaya, savcılıktaki ifadesinde, Haluk Levent'in 2020'de SMA'lı çocuklar hakkında yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin kendisine ulaştığını belirtti.

Levent'in benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsettiğini ancak somut yardım talebinde bulunmadığını aktaran Kaya, Levent ile yüz yüze hiç görüşmediğini, deprem döneminde yardımda bulunmak istediğini, o sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğünde kendisinin de programa katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittiğini kaydetti.

Buraya gitmesi konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadığını, oradaki beyanlarını ve sonraki süreçte kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarını depremden zarar gören insanlara yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Kaya, o dönemde hamile olduğu için duygusal olduğunu, 11 Şubat'ta doğum yapması nedeniyle bir daha katılmadığını anlattı.

Hazal Kaya ifadesinde, "Ahbap'a şahsen 120 bin lira bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım. Bu süreçte sadece Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımlarım olmadı." dedi.

Kaya, ifadesini şöyle tamamladı:

"Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD'ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneğinin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması, bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını, topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Basından öğrendiğim kadarıyla, savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum, hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması, alçakça bir harekettir."

FATİH ALTAYLI: KENDİSİNE DE ÇOK GÜVENMEZDİM

Fatih Altaylı'nın da bugün ifade vermek için adliyeye gitti. AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Altaylı ifadesinde, “Haluk Levent’i ilk olarak 2021 yılında yapmış olduğum bir programda tanıdım. Ama kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Kendisine de çok güvenmezdim” dedi.

Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılığa gidecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur başta olmak bazı kişi ve kurumlarla ilgili inceleme başlatmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı 27.

MASAK raporlarında bağışların şans oyunları hesaplarına aktarılarak bahis oynandığı, yüksek para kayıpları yaşandığı ve zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı iddia ediliyor.

12 Temmuz'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda dernek kurucusu Haluk Levent ve internet yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil toplam 54 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan 28'i "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.