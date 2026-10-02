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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, 13 Ağustos tarihinde İzmir'de yaşamını yitiren Özlem Gültekin Çelik’in ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gültekin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen otopside, yüksek dozda 'propofol indüksiyonu' sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Özlem Gültekin Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside, yüksek dozda "propofol indüksiyonu" sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GİZLİ TANIK BEYANLARI VE TELEFONLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları alınırken cep telefonlarında da inceleme gerçekleştiridli. Elde edilen bulgular doğrultusunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeyi temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, olay günü Gültekin’in ölümüne sebep olan maddeleri temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?



Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik, 13 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’deki kliniğinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Gültekin'in cansız bedeni 14 Ağustos'ta İzmir'deki kliniğinde bulunmuş, genç doktorun ölümünün ani bir kalp krizi sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Gültekin'in evinde ve kliniğinde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etken madde içeren ilaçlara rastlandığı iddia edilmişti.

ERHAN ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Gültekin’in boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik, eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu iddia etmişti.

Çelik, bu maddelerin temin edilmesi ile kullanılmasına yardımcı olduğu iddia edilen kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.