Aydın 1. İdare Mahkemesi, Özlem Çerçioğlu tarafından açılan davada, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmesine ilişkin kararlarını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, 27 Kasım 2025 tarihli 275 sayılı meclis kararı ile bu kararda ısrar edilmesine yönelik 8 Aralık 2025 tarihli 324 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davanın reddine hükmetti.

Kararda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında büyükşehir belediyelerine çevre ve halk sağlığı görevleri verildiği, vektörle mücadele hizmetinin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi. Hizmetin tek elden ve koordineli şekilde yürütülmesinin kamu yararı açısından daha uygun olduğu vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, ilaçlama hizmetlerinin farklı belediyeler tarafından yürütülmesinin yöntem ve kimyasal farklılıklarına yol açabileceğini, bunun da çevre ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti.

Daha önce ilçe belediyelerine devredilen vektörle mücadele hizmetinin, yetkili belediye meclisi tarafından yeniden düzenlenebileceğine dikkat çekilerek, dava konusu kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 2014 yılında aldığı kararla ilaçlama hizmetlerini ilçe belediyelerine devretmiş, 2025 yılında ise bu yetkinin yeniden büyükşehir belediyesine geçirilmesine yönelik karar kabul edilmişti. Çerçioğlu ise bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu belirterek meclis kararlarının iptali için dava açmıştı.