CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 50 sanığın “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandığı davaya, Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Özlem Çerçioğlu hakkında beraat talebinde bulunurken, iş insanı Erkan Karaarslan ile bazı sanıkların ise isnat edilen suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 11 Haziran’a erteledi.