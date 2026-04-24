Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya Bilecik Merkez dahil 6 ilçeye spor alanında yapılan tesis yatırımlarının açıklanmasının ardından listede Osmaneli’nin yer almamasına tepki göstererek “Osmaneli Neden "Üvey Evlat" Muamelesi Görüyor?” diye sordu.

Bilecik’in AK Partili Belediye Başkanları İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek ilçelerine yapılacak spor yatırımları ile ilgili sözleşmeleri imzaladılar. AK Parti İl Başkanı Yıldırım ve AK Partili Belediye Başkanlarının Ankara ziyaretlerinin basına yansımasının ardından Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya ilçelerine spor yatırımı yapılmamasına tepki gösterdi.

Özkahya Osmaneli’ne spor yatırımı gelebilmesi ve özellikle daha önce sözü de verilen kapalı yüzme havuzunun yapılabilmesi için Belediye Başkanı Bekir Torun’un Ankara’da birçok kez girişimde bulunduğunu ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını hatırlattı.

Başkan yardımcısı Özkahya konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Osmaneli’nin Spor Yatırımlarında Unutulan Payı: Neden Liste Dışı Kaldık?

Osmaneli Neden "Üvey Evlat" Muamelesi Görüyor?

Bilecik genelinde açıklanan gençlik ve spor yatırımlarını dikkatle inceledik.

Sporun birleştirici gücüne, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine yapılacak her türlü yatırım, geleceğimize yapılmış en büyük yatırımdır. Ancak listenin detaylarına indikçe, Osmaneli halkı olarak içimizi sızlatan bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldık: Listede Osmaneli yok.

Peki, nasıl olur da 16 bini aşan nüfusuyla, 18 farklı branşta 1200'ü aşkın lisanslı sporcusuyla, onlarca milli sporcu yetiştirmiş, Türkiye'nin dört bir yanındaki elit kulüplere oyuncu göndermiş, taekwondo ve karate branşlarında Avrupa şampiyonları yetiştirmiş, İlimizi ve Ülkemizi gururlandırmış bir ilçe, bu devasa yatırım pastasından neden koca bir "sıfır" alır?

Osmaneli, sadece kendi yağıyla kavrulan bir ilçe değil; yaptığı tesislerle, ev sahipliği yaptığı altyapı turnuvalarıyla, başarılarıyla ismini duyurmuş bir yerdir.

Bugün BAL Ligi finalinde karşı karşıya gelecek iki takımın da Osmaneli’nden çıkması tesadüf değildir.

Ancak gelinen noktada;

* Kapalı spor salonumuz için yıkım kararı alınmış,

* İlçe stadyumumuzun tribünü kullanılamaz hale gelmiş,

* Stadyum zemin halısı yetersiz olup acilen değiştirilmesi gerekmektedir,

* Açık yüzme havuzumuz ise il genelinde yenilenmeyen tek havuz olarak kalmıştır.

İlimizdeki diğer tüm açık havuzlar yıkılıp yeniden yapılırken, Osmaneli’ndeki havuz halkımız mağdur olmasın diye belediyemizin kendi imkânlarıyla onarılmaya çalışılmıştır. Buna rağmen artık kullanılamaz durumdadır.

Osmaneli Belediyesi, geçmişten bugüne kendi bütçesinden, yer temini, tesisleşme ve saha kazandırma konularında attığı adımlar ilçemizdeki lisanslı sporcu sayısının artmasında ve genç yeteneklerin keşfedilmesinde büyük rol oynamış üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır.

Osmaneli Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Ücretsiz kapalı yüzme havuzu için yer tahsisini gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Sayın Bekir Torun defalarca Ankara’ya giderek ilçemizin ihtiyaçlarını iletti. Ancak tüm bu çabalara rağmen ilçemize tek bir somut yatırım yapılmamıştır.

İlçemizin yönetim kademesi her fırsatta "gençlerimiz sporla buluşsun" diye çaba sarf ederken, Bakanlık yatırımlarının planlanması aşamasında Bilecik merkez ve diğer 6 ilçe Listede yer alırken yalnızca Osmaneli İlçesi dikkate alınmadığı büyük bir soru işaretidir.

Sormak gerekiyor Neden Liste Dışı Kaldık?

1- Planlama Eksikliği mi? İlçemizin yeni spor tesisi ihtiyacı mı bulunmuyor?

2- İhmal mi? İlgili kurumlar, Osmaneli'nin sportif altyapıya duyduğu ihtiyacı, nüfus yoğunluğunu ve mevcut potansiyelini doğru analiz edemedi mi?

3- "Osmaneli'de zaten yeterince tesis var, yeni yatırıma gerek yok" gibi bir düşünce mi hâkim? Eğer öyleyse, mevcut tesislerin bakım ve modernizasyon ihtiyaçları bu listede neden yer almadı?

4- Diğer ilçelere yapılan yatırımlar Osmaneli’ne neden yapılmamaktadır?

5- Görmezden gelinen neden Osmaneli olmuştur?

6- Osmaneli, Bilecik’in bir ilçesi değil midir?

SÖZÜN ÖZÜ

Spor yatırımı, bir lütuf değil, gençlerin en temel hakkıdır. Bir ilçeyi hizmetten mahrum bırakmak, o ilçenin geleceğine vurulan bir darbedir. Osmaneli’nin yerel imkânlarla başardığı bu büyük sportif başarılar, Bakanlık tarafından görmezden gelinemeyecek kadar büyüktür.

Buradan yetkililere soruyoruz:

* Bu yatırım planlaması hangi kriterlere göre yapıldı?

* Osmaneli’nin dışarıda bırakılmasının gerekçesi nedir?

* Gençlerimize, "Sizin ilçenizde spor yatırımı yapmaya gerek yok" mesajı mı verilmek isteniyor?

Osmaneli İlçesi, sporun sadece izleyicisi değil, aktif bir öznesidir. Yetkilileri, bu yanlıştan dönmeye ve ilçemize hak ettiği spor yatırımlarını kazandırmak için acilen yeni bir planlama yapmaya davet ediyoruz.

Bizler Osmaneli halkı adına şeffaf, adil ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak bu sessizliği kabul etmiyoruz. Osmaneli’nin hakkını istiyoruz.

Bu ilçenin gençleri, sporcuları ve geleceği yok sayılacak kadar değersiz değildir.”