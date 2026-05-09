Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım belediyeye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı.

CHP’li Başkan Özkan Yalım daha sonra görevden uzaklaştırıldı.

CHP’nin Özkan Yalım’ı neden ihraç etmediği gündeme geldi ve eleştiriler yöneltildi. Yalım’ın 3 Mayıs 2026’da ihraç edildiği açıklandı.

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesindeki vurguları, ihraç nedeniyle etkin pişmanlık yolunu seçtiği düşüncesine sevk etti.

Yalım şöyle diyordu: “Dün itibariyle cezaevinde tarafıma CHP genel merkezinden gelen bir mektup teslim edilmiştir. Gelen mektup içeriğinde mektubun tarafıma tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu ancak ben 03/05/2026 pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Benim savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur.”

Özkan Yalım bu ifadelerle CHP’den ihraç edildiği için konuştuğunun altını çizerken Yalım’ın ifade vermeden önce itirafçı olabileceği gündeme gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN VIP ARACI

Özkan Yalım ifadesinde CHP lideri Özgür Özel’in aracının VIP yapılması gerektiği iletildiğinde 170 bin euro ödeyerek isteneni yerine getirdiğini söyledi.

ÖZKAN YALIM’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E BELALTI!

Özkan Yalım, savcının Özgür Özel ile ilgili hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay sorusunu yöneltmesi üzerine yanıt verdi. Yalım “Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özelin geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur, ancak ben aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim” diyerek Özgür Özel’i zor durumda bırakmaya çalıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN BABASINA ALINAN OTOMOBİLDE NELER OLDU?

Özkan Yalım ayrıca Özgür Özel’in babasına otomobil alınması noktasında cebinden 180 bin TL ödediğini ifade etti. Özkan Yalım etkin pişmanlık ifadesinde şunları söyledi:

“Yine Özgür Özelin grup başkanı olduğu dönemde pandemi dolayısıyla sıfır araç sıkıntısı yaşandığı için benden ricası üzerine alınacak olan polo marka araç için Uşaktaki Wolksvagen bayisiyle görüştüm, polo model araç olmadığı için bayiden taigo model aracı Özgür Özelin babası adına ayırttım, bu aracın o zamanki sıfır fiyatı polo model araçtan biraz daha yüksekti, hatırladığım kadarıyla aralarında 180.000 TL civarı fiyat farkı vardı, ben durumu Özgür Özel'e ilettim ve aracın kalan 180.000 TL'lik farkını kendi şahsi hesabımdan ödedim. Aracın 500.000 TL'si Özgür Özelin babası tarafından ödenmiştir.”

Özkan Yalım, Özgür Özel’e yönelik belaltı vuruşlarına bu kez kadın çantasıyla devam etti. Yalım ifadesine olayı şöyle anlattı: “2022 yılı içerisinde Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL’E SAAT HEDİYESİ

Özkan Yalın ayrıca Özgür Özel’e saat hediye ettiğini ise şöyle anlattı:

“2019 yıllarında kendi kullanımım için markasını şuan hatırlamadığım ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 Bin TL bir saat almıştım. O dönemde mecliste bulunduğum esnada grup başkanı Özgür Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim. Sonrasında Manisa’da yaptığı bir konuşmada kolunda bu saat olduğu için basında bu saatle ilgili yüksek rakamlar yazıldığı için Özgür Özel beni aradı, ben de kendisine aynı şekilde o tarihlerde 5-6 Bin TL olduğunu söyledim. Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir.”

KONGRE SÜRECİNDE ÖZGÜR ÖZEL’E GİZLİCE 1 MİLYON 200 BİN’LİK BORÇ!

Özkan Yalım’ın itirafçılık ifadesinde Özgür Özel’e elden gizlice borç verdiği iddiası da yer aldı.

Yalım şunları söyledi:

“2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özele 200.000 TL ve 1 Milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200.000 TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200.000 TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özelin yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.”

Özkan Yalım belli ki CHP’den ihraç edilmek istemiyordu ve bu karar çıkınca önceki “CHP’den atılırsam itirafçı olurum” dedikodularını haklı çıkarıp hemen etkin pişmanlık ifadesi verdi.

Özkan Yalım’ın ifadesinde hedef elbette CHP lideri Özgür Özel’di.

Özgür Özel bu iddialara mutlaka yanıt verecektir…