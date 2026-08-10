Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın şirketine ait araçlar için TMSF harekete geçti.
Özkan Yalım'ın araçları satışta: TMSF 21 aracı ihaleye çıkardı
Uşak'ta rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketine ait 21 araç, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Tamamında haciz kararı bulunan araçların toplam muhammen bedeli 21 milyon 928 bin 213 lira olarak belirlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yalım'ın şirketine ait 21 aracı satışa çıkardı. Araçların tamamında haciz kararı bulunduğu belirtilirken, toplam muhammen bedel 21 milyon 928 bin 213 lira olarak açıklandı.
21 ARAÇ İHALEYE ÇIKARILDI
TMSF'nin satışa çıkardığı araçların Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ait olduğu belirtildi.
Satış listesinde farklı özelliklerde araçlar yer alıyor. Araçlar arasında kamyonet, elektrikli otomobil, spor otomobil ve motosikletler bulunuyor.
TMSF tarafından belirlenen toplam muhammen bedel ise 21 milyon 928 bin 213 lira oldu.
İHALE 11 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
TMSF ilanında, araçlar için tekliflerin 10 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar alınacağı belirtildi.
İhale ise 11 Ağustos 2026 saat 14.10'da, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki adresinde gerçekleştirilecek.
Tekliflerin, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, Şişli/İstanbul adresine veya Kaşbelen Köyü, 2. Derin Sokak, No:11/1 İzmir Yolu 8. km Üniversite karşısı Merkez/Uşak adresine elden teslim edilebileceği ya da posta yoluyla ulaştırılabileceği bildirildi.
ARAÇLAR MEVCUT DURUMLARIYLA SATILACAK
TMSF'nin ilanında, satışa çıkarılan araçlara ilişkin bilgilerin taahhüt niteliğinde olmadığı ve genel bilgi amacı taşıdığı belirtildi.
Araçların mevcut durumlarıyla satışa sunulacağı, araçlar için herhangi bir ekspertiz işlemi yapılmadığı bilgisi de paylaşıldı.
Satış sürecinde araçlara ilişkin ayrıntıların TMSF'nin ilanında yer alan şartlar kapsamında değerlendirileceği bildirildi.