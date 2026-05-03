CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve usulsüzlük operasyonu neticesinde tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

CHP YÖNETİMİNDEN İHRAÇ KARARI

27 Mart sabahı gerçekleştirilen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı dönemde CHP yönetimi tarafından parti üyeliği askıya alınan Özkan Yalım için beklenen nihai karar açıklandı. Tutuklama kararının ardından parti sözcüsü Emre, Yalım’ın partiden tamamen ihraç edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz mart ayında başlatılan soruşturma süreci, Özkan Yalım’ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine derinleşmişti. Uşak merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Ankara ve Kocaeli illerini de kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil toplam 13 şüpheli ilk etapta gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği; Özkan Yalım ile birlikte Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ve Mustafa Yalım olmak üzere toplam 9 kişinin tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam eden çalışmalarıyla 4 şüpheli daha yakalanarak, toplam şüpheli sayısı 17’ye yükseltmişti.