Tutuklanan ve daha sonra da görevden alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Yalım hakkında, "Bugün akşam saatlerinde Özkan Yalım, Silivri Cezaevi'nden Çorlu Cezaevi'ne nakledildi. İtiraflardan sonra Silivri Cezaevi'nde kalması çok zorlaştı" sözlerini sarf etti.

'İTİRAFLARDAN SONRA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE KALABİLMESİ ÇOK ZORLAŞTI'

Yarkadaş, "Anladığım kadarıyla itiraflardan sonra Silivri Cezaevi'nde kalabilmesi çok zorlaştı. Görüşe çıkması, avukatlarının gelmesi gitmesi sıkıntı olabilir diye muhtemelen Çorlu Cezaevi'ne naklettiler" sözlerini sarf etti.

'ADLİ KAYNAKLARDAN BİLGİYİ DOĞRULATTIM'

Bilgiyi doğrulatmak için Yalım'ın avukatlarını aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Yarkadaş, ""Adli kaynaklardan bilgiyi doğrulattım. Çorlu Cezaevi'ne gönderildiğini öğrenmiş olduk" dedi.