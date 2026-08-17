Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Eyüpspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat mağlubiyeti değerlendirdi.

'GEREKSİZ GÖMÜLDÜK'

Özhan Pulat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada işimizin zor olduğunu çok iyi biliyorduk. Gol yememiş, sürekli kazanmış, Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden, 2-3 organizasyonu iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Önlem aldıklarımızı yaptık. 25-45 arası gereksiz gömüldük. Stoperlerin top almasına karşın orta sahalardan birini markaja yolluyorduk. Orta sahamız düşünce Agbadou rahat hücuma gitti. Bu da bizi zorladı.

'10 KİŞİ KALAN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM'

"10 kişi kalan oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi durduk. Geçen seneden sadece 5 oyuncu kaldı. Burada değerli bir iş başarıldı. Herkese sonsuz teşekkürler. Biz bu hikayeyi daha iyi hale getirmek için mücadele ediyoruz."

'KAYBETTİK AMA KAZANDIĞIMIZ ŞEYLER DE VAR'

Pragmatik bir oyun oynadık. 10 kişi kaldığımız durumda da oyuncularımın artı 1 mücadele etmesi, fiziksel direnci üst seviyede tutması gelecek için umut verdi. Kaybettik ama kazandığımız şeyler de var."