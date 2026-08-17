Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Eyüpspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat mağlubiyeti değerlendirdi.

'GEREKSİZ GÖMÜLDÜK'

Özhan Pulat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada işimizin zor olduğunu çok iyi biliyorduk. Gol yememiş, sürekli kazanmış, Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden, 2-3 organizasyonu iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Önlem aldıklarımızı yaptık. 25-45 arası gereksiz gömüldük. Stoperlerin top almasına karşın orta sahalardan birini markaja yolluyorduk. Orta sahamız düşünce Agbadou rahat hücuma gitti. Bu da bizi zorladı.

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'10 KİŞİ KALAN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM'

"10 kişi kalan oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi durduk. Geçen seneden sadece 5 oyuncu kaldı. Burada değerli bir iş başarıldı. Herkese sonsuz teşekkürler. Biz bu hikayeyi daha iyi hale getirmek için mücadele ediyoruz."

Özhan Pulat'tan mağlubiyet yorumu: 'Kaybettik ama kazandığımız şeyler de var' - Resim : 2

'KAYBETTİK AMA KAZANDIĞIMIZ ŞEYLER DE VAR'

Pragmatik bir oyun oynadık. 10 kişi kaldığımız durumda da oyuncularımın artı 1 mücadele etmesi, fiziksel direnci üst seviyede tutması gelecek için umut verdi. Kaybettik ama kazandığımız şeyler de var."