2008 yılından bu yana Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla sivil girişimler düzenleyen Özgürlük Filosu ile son dönemde benzer bir hedefle yola çıkan Sumud Filosu güçlerini birleştirme kararı aldı. İki oluşum, bundan sonraki faaliyetlerini “Özgürlük ve Sumud Filosu” adı altında ortak bir organizasyonla sürdürecek.

Birleşik filonun, 29 Mart’ta İspanya’dan denize açılması planlanıyor. Organizasyonun, önceki girişimlere kıyasla daha geniş katılımlı ve güçlü bir yapıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor. Farklı ülkelerden 100’ü aşkın gemi ve teknenin Akdeniz üzerinden Gazze’ye doğru yola çıkması öngörülüyor. Filonun güzergâhı ve detaylı yol haritası ise düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Basın açıklaması, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye yönetimi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek. Toplantıya, önceki insani yardım seferlerinde yer alan aktivistler de katılacak. Bunlar arasında Madleen ve Sumud katılımcısı Şuayb Ordu, Sumud Katılımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu ile filoya katılabilmek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ndeki görevinden istifa eden Chloe Ludden da bulunuyor.

Filoda; insani yardım gönüllüleri, sağlık çalışanları, medya mensupları, siyasetçiler ve çeşitli ülkelerden sivil toplum temsilcileri yer alacak. Organizasyona ayrıca Mavi Marmara Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin’e Destek Platformu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Birleşik filo, Gazze’deki son gelişmelere dikkat çekmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çağrıyı uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlıyor.