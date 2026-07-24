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CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurucusu olacağı yeni partinin rotası ve Özgür Özel'in, yeni partinin erken veya baskın bir seçim ihtimalinde seçimlere girememe riskine karşı alacağı önlemler belli oldu. Özel ve kurmayları sadece yeni bir parti kurup "seçimlere girememe riski" ile ilerlemeyecek, yeni partinin yanında seçimlere girmeye hak kazanmış 2 yedek parti ile birlikte hareket edilecek.

1 ASİL 2 YEDEK PARTİYLE "SEÇİM YOLU" GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Olası bir erken seçimde, yeni kurulacak partinin örgütlenme eksikleri, kongre süreçlerinin tamamlanamaması veya YSK'nın bürokratik engelleriyle saf dışı bırakılması, Özgür Özel ekibinin en büyük endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Ana muhalefet iddiasıyla bu kritik dönemeçteki tüm engelleri aşmaya kararlı olan kurmay heyet, temkinli bir hamle yaparak "1 asil 2 yedek" stratejisini uygulamaya koydu. Gelen bilgilere göre Özel'in ekibi, yasal olarak halihazırda seçime katılma yeterliliğine sahip iki farklı parti yönetimiyle yedek plan kapsamında gizli görüşmeler yürütüyor. Olası bir hukuki veya idari tıkanıklık yaşanması durumunda, Özel ve ekibi bu hazır siyasi yapılarından birinin bayrağı altında seçime girerek her ihtimali güvence altına almayı hedefliyor.

LOZAN'IN 103. YILINDA YENİ PARTİ KURULUYOR

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin, Cumhuriyetin kuruluş sürecinin temel simgelerinden biri olarak görülen Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümü olan bugün (24 Temmuz) İçişleri Bakanlığı'na verileceği öğrenildi. Dilekçenin verilmesinin ardından Özel ve kurmaylarının Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılması bekleniyor.

Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk de 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılmış, ardından TBMM'yi açmıştı. Özel'in partinin kuruluş sürecini, Cumhuriyetin kuruluş sürecine atıfla yapması; yeni partiye yönelik "ideolojik sapma" eleştirilerine bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

ÖZEL, BUGÜN İSTİFA EDECEK

Özgür Özel'in stratejisini ilk kez YENİÇAĞ okurları öğrenmişti. Bugün saat 14.00'te Anadolu kulübünde milletvekilleriyle bir araya gelecek olan Özel'in, CHP'den istifa etmesi bekleniyor. İstifa sonrası yeni partinin, resmen ilan edilmesi , ardından da TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna geçeceği belirtiliyor.

TOPLU İSTİFALAR BUGÜN

Son CHP grup toplantısında Özel'in "Yeni bir yol açıyoruz" demesinin ardından ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan gelmişti. 90'ın üzerinde milletvekilinin ise bugün Özgür Özel'in istifasının ardından toplu bir şekilde CHP'den istifa etmesi bekleniyor.