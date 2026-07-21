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Özgür Özel'in bugün yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde konuşulan iddialar yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Çok sayıda CHP milletvekilinin toplu şekilde Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceği iddiası gündemdeki yerini korurken; bugünkü grup toplantısı için 85 milletvekili salonda hazır bekledi.

"80'İ AŞKIN MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİYE GEÇECEK" İDDİASI

Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin resmi kuruluşunun ardından 80'den fazla milletvekilinin toplu halde yeni partiye katılması bekleniyor.

İddiaya göre bu geçişle birlikte yeni partinin, TBMM'de milletvekili sayısı bakımından ana muhalefet konumuna gelmesi hedefleniyor. Partinin resmi kuruluşunun ardından izlenecek yol haritası kamuoyuna açıklanacak.

GEÇMESİ BEKLENEN MİLLETVEKİLLERİ

Kulis bilgilerine göre listede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Mahmut Tanal, Murat Bakan, Sezgin Tanrıkulu, Seyit Torun, Gökçe Gökçen, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Deniz Yavuzyılmaz, Tekin Bingöl, Mustafa Sarıgül, Cemal Enginyurt, Ümit Özlale, Türkan Elçi ve Nail Çiler'in de aralarında bulunduğu toplam 83 milletvekili var.

İşte bugün grup toplantı salonunda da olan o vekiller:

1. Mahmut Tanal

2. Yunus Emre

3. Hasan Öztürk

4. Umut Akdoğan

5. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6. Aliye Coşar

7. Murat Bakan

8. Sezgin Tanrıkulu

9. Seyit Torun

10. Suat Özçağdaş

11. Gökçe Gökçen

12. Yüksel Taşkın

13. Bülent Tezcan

14. Gizem Özcan

15. Ayça Taşkent

16. Uğur Bayraktutan

17. Süleyman Bülbül

18. Özgür Karabat

19. Talih Özcan

20. Elvan Işık Gezmiş

21. Deniz Yücel

22. Murat Çam

23. Şeref Arpacı

24. Sibel Suiçmez

25. Ümit Özlale

26. Asu Kaya

27 .Burhanettin Bulut

28. Kayıhan Pala

29. Eylem Ertuğrul

30. İbrahim Arslan

31. Tahsin Ocaklı

32. Özgür Ceylan

33. Özgür Erdem İncesu

34. Gökan Zeybek

35. İsmail Atakan Ünver

36. Ayhan Barut

37. Özkan Yalıcı

38. Aylin Yaman

39. Veli Ağbaba

40. Ensar Aytekin

41. Ulaş Karasu

42. Melih Meriç

43. Seda Kaya Ösen

44. Aliye Timisi Ersever

45. Süreya Öneş Derici

46. Mustafa Erdem

47. Orhan Sümer

48. İsmet Güneşhan

49. Cavit Arı

50. Ali Gökçek

51. Bekir Başevirgen

52. Fahri Özkan

53. Talat Dinçer

54. Mehmet Tahtasız

55. Servet Mullaoğlu

56. Namık Tan

57. Ali Mahir Başarır

58. Gökhan Günaydın

59. Murat Emir

60. Özgür Özel

61. Mühip Kanko

62. Serkan Sarı

63. İzzet Akbulut

64. Yaşar Tüzün

65. Deniz Yavuzyılmaz

66. Turan Taşkın Özer

67. Tekin Bingöl

68. Aşkın Genç

69. Harun Özgür yıldızlı

70. Metin İlhan

71. Aykut Kaya

72. Ednan Arslan

73. Evrim Karakoz

74. Salih Uzun

75. Cemal Enginyurt

76. Gamze Taşçıer

77. Evrim Rızvanoğlu

78. Mıstafa Sarıgül

79. Zeynel Emre

80. Nail Çiler

81. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

82. Türkan Elçi

83. Barış Karadeniz

84. Reşat Karagöz

85. Cumhur Uzun

İDDİALAR RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI

Öte yandan; Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından kulislerdeki hareketlilik artarken, kulis bilgilerinde adı geçen milletvekili listesi ve toplu geçiş iddialarıyla ilgili CHP yönetiminden veya adı geçen milletvekillerinden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Konuya ilişkin resmi açıklamaların ve siyasi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.