Özgür Özel'in bugün yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde konuşulan iddialar yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.
Çok sayıda CHP milletvekilinin toplu şekilde Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceği iddiası gündemdeki yerini korurken; bugünkü grup toplantısı için 85 milletvekili salonda hazır bekledi.
"80'İ AŞKIN MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİYE GEÇECEK" İDDİASI
Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin resmi kuruluşunun ardından 80'den fazla milletvekilinin toplu halde yeni partiye katılması bekleniyor.
İddiaya göre bu geçişle birlikte yeni partinin, TBMM'de milletvekili sayısı bakımından ana muhalefet konumuna gelmesi hedefleniyor. Partinin resmi kuruluşunun ardından izlenecek yol haritası kamuoyuna açıklanacak.
GEÇMESİ BEKLENEN MİLLETVEKİLLERİ
Kulis bilgilerine göre listede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Mahmut Tanal, Murat Bakan, Sezgin Tanrıkulu, Seyit Torun, Gökçe Gökçen, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Deniz Yavuzyılmaz, Tekin Bingöl, Mustafa Sarıgül, Cemal Enginyurt, Ümit Özlale, Türkan Elçi ve Nail Çiler'in de aralarında bulunduğu toplam 83 milletvekili var.
İşte bugün grup toplantı salonunda da olan o vekiller:
1. Mahmut Tanal
2. Yunus Emre
3. Hasan Öztürk
4. Umut Akdoğan
5. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
6. Aliye Coşar
7. Murat Bakan
8. Sezgin Tanrıkulu
9. Seyit Torun
10. Suat Özçağdaş
11. Gökçe Gökçen
12. Yüksel Taşkın
13. Bülent Tezcan
14. Gizem Özcan
15. Ayça Taşkent
16. Uğur Bayraktutan
17. Süleyman Bülbül
18. Özgür Karabat
19. Talih Özcan
20. Elvan Işık Gezmiş
21. Deniz Yücel
22. Murat Çam
23. Şeref Arpacı
24. Sibel Suiçmez
25. Ümit Özlale
26. Asu Kaya
27 .Burhanettin Bulut
28. Kayıhan Pala
29. Eylem Ertuğrul
30. İbrahim Arslan
31. Tahsin Ocaklı
32. Özgür Ceylan
33. Özgür Erdem İncesu
34. Gökan Zeybek
35. İsmail Atakan Ünver
36. Ayhan Barut
37. Özkan Yalıcı
38. Aylin Yaman
39. Veli Ağbaba
40. Ensar Aytekin
41. Ulaş Karasu
42. Melih Meriç
43. Seda Kaya Ösen
44. Aliye Timisi Ersever
45. Süreya Öneş Derici
46. Mustafa Erdem
47. Orhan Sümer
48. İsmet Güneşhan
49. Cavit Arı
50. Ali Gökçek
51. Bekir Başevirgen
52. Fahri Özkan
53. Talat Dinçer
54. Mehmet Tahtasız
55. Servet Mullaoğlu
56. Namık Tan
57. Ali Mahir Başarır
58. Gökhan Günaydın
59. Murat Emir
60. Özgür Özel
61. Mühip Kanko
62. Serkan Sarı
63. İzzet Akbulut
64. Yaşar Tüzün
65. Deniz Yavuzyılmaz
66. Turan Taşkın Özer
67. Tekin Bingöl
68. Aşkın Genç
69. Harun Özgür yıldızlı
70. Metin İlhan
71. Aykut Kaya
72. Ednan Arslan
73. Evrim Karakoz
74. Salih Uzun
75. Cemal Enginyurt
76. Gamze Taşçıer
77. Evrim Rızvanoğlu
78. Mıstafa Sarıgül
79. Zeynel Emre
80. Nail Çiler
81. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
82. Türkan Elçi
83. Barış Karadeniz
84. Reşat Karagöz
85. Cumhur Uzun
İDDİALAR RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI
Öte yandan; Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından kulislerdeki hareketlilik artarken, kulis bilgilerinde adı geçen milletvekili listesi ve toplu geçiş iddialarıyla ilgili CHP yönetiminden veya adı geçen milletvekillerinden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
Konuya ilişkin resmi açıklamaların ve siyasi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.