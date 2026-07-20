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CHP'de Yargıtay’ın "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Özgür Özel liderliğindeki ekip rotasını resmen yeni parti kurmaya çevirdi.

'PARTİNİN TÜZÜK VE PROGRAMI HAZIR DURUMDA'

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, kuruluş hazırlıkları tamamlanan partinin tüzük ve programı tamamen hazır durumda.

'YARGITAY BUTLAN KARARINI BOZSA BİLE YENİ PARTİ KAPANMAYACAK'

Saymaz’ın paylaştığı detaylar arasında en kritik nokta ise Yargıtay’ın muhtemel kararlarına karşı alınan stratejik önlem oldu. Özgür Özel ve ekibi, Yargıtay butlan kararını bozsa bile Yeni Parti'yi kapatmayacak. Her türlü hukuki ve siyasi ihtimale karşı partiyi aktif olarak açık tutacak.

"DEĞİŞİM ZAMANI" SLOGANIYLA YOLA ÇIKILIYOR

Öte yandan adı resmen "Yeni Parti" olarak belirlenen oluşum, siyaset sahnesine "Değişim zamanı" sloganı ve "Bu kara düzeni değiştireceğiz" iddiasıyla giriyor. Partinin programında ana omurga, Cumhuriyet’in kurucu değerleri ile Atatürk’ün bağımsız, çağdaş ve egemen Türkiye vizyonuna dayandırılıyor. Siyasal anlayışının çağdaş sosyal demokrat değerlerden beslendiği vurgulanan parti, Altı Ok ilkelerini eksiksiz şekilde benimserken, Anadolu’nun bir arada yaşam kültüründen süzülen düşünsel birikimi de ortak toplumsal miras olarak kabul ediyor. İktidarı değiştirme ve doğrudan iktidar olma hedefini hedefleyen Yeni Parti, geniş tabanlı bir "Türkiye İttifakı" idealini savunuyor.

EN AZ 90 VEKİLİN CHP'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Kulisleri hareketlendiren bir diğer önemli iddia ise TBMM'deki milletvekili dengeleriyle ilgili. Saymaz'ın aktardığına göre, Yeni Parti’nin kurucular kurulunu doğrudan milletvekilleri oluşturacak. CHP grubundan en az 90 milletvekilinin istifa ederek Yeni Parti saflarına katılması bekleniyor.

Kuruluş dilekçesinin gelecek hafta İçişleri Bakanlığı’na verilmesi planlanırken, genel merkez binası için de adres büyük oranda netleşti. Yeni Parti'nin, Gelecek Partisi tarafından boşaltılan Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı genel merkez olarak kullanacağı belirtiliyor.