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Kaynak: Haber Merkezi

Bugün, 24 Temmuz…

Millî Mücadele'nin askerî zaferini hukuk ve diplomasi alanında kalıcı bir sonuca dönüştürdüğümüz; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenlik haklarını ve uluslararası meşruiyetini güvence altına alan Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yıldönümü…

Bugün, 7 düvele karşı savaşıp bölüşülmeye çalışan topraklarımızı kurtarıp modern dünyada yerini alan Türkiye’nin yıldönümü…

Bugün aynı zamanda Türk siyasi tarihinde derin bir kırılmanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik mutlak butlan kararıyla eli kolu bağlanan ve adeta partiden dışlanan Özgür Özel kararını verdi.

Bu sabah YENİ Parti’nin kuruluş belgelerini imzaladı. Belgeler makama giderken Özgür Özel ise Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne cuma namazını kılmaya gitti.

Özgür Özel cuma namazından sonra camiden çıkınca şunları söyledi:

“Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerlediği yoldan ilerleyerek, her zaman olduğu gibi, Birinci Meclis'e gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Birinci Meclis'i açarak hem Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği hem de ardından kurtuluşu sağladığı o tarihi binada saygılarımızı bir kez daha sunacağız. Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan Birinci Meclis'tir. Gün 24 Temmuz, Lozan’ın yıl dönümüdür.”

Söylediklerini yaptı, Atatürk’ün izinde Birinci Meclis’e gitti.

Yine Atatürk’ün izinde YENİ Parti’nin ilk toplantısı için Anadolu Kulübü’ne gitti.

Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Kulübü'nün ilk başkanı da İsmet İnönü’ydü.

Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

Özgür Özel, Yeni Parti'nin ilk kurucular toplantısında genel başkan seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 44 milletvekiline düştü ve beşinci parti konumuna geriledi.

Türkiye tarihi bir güne tanıklık etti.

Cumhuriyet Halk Partisi “ana muhalefet” koltuğundan indi ve siyasi tarih sahnesine YENİ Parti çıktı.

Özgür Özel bu tarihi hamleyi yaparken aslında tek bir söz seçti.

Bugün yani YENİ Parti’nin kuruluş gününde Özgür Özel sosyal medya hesabına YENİ Parti logosuyla birlikte Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü iliştirdi.

İşte bu söz öylesine seçilmiş değildi.

Atatürk o sözü neden söyledi?

Ve Özgür Özel o sözü neden seçti?

İşte hikayesi…

Atatürk bir gün Florya Köşkü’nden Nuri Conker ile birlikte kılık değiştirerek kaçtı.

Arabayla gezerken bir köylünün öküzü olmadan tarla sürmeye çalıştığını gördü ve aracı durdurdu.

Atatürk köylünün yanına gitti ve köylü onu tanımadı. Köylünün adı Halil Ağa’ydı. Neden öküzü olmadığını sorunca köylü “vergi memurları aldı” yanıtını verdi.

Atatürk “muhtara şikayet etmedin mi?” diye sorunca köylü onun da bilgisi olduğunu söyler. Atatürk “vali” deyince köylü ona ulaşmayacağını anlatır. Atatürk “İsmet İnönü” der köylü güler “o sağarın sağarı heç duymaz” der. “Ya Atatürk” deyince köylü “o köşkte eğlencesinde” yanıtını alır. Atatürk çok üzülür. İsmet İnönü, bakanlar ve valiyi toplar, köylüyü de arabayla aldırır. Sonunda tarladaki o konuşmayı yeniden canlandırırlar.

Ve Atatürk, Halil Ağa’yı konuk ettikten sonra İsmet Paşa ve bakanlara dönüp “Üreten köylü milletin efendisidir” der.

Siyaset sahnesinde sıkça kullanılan bu söz işte Cumhuriyet’in ilk yıllarında ders niteliğindeki bu hikayen çıkmıştı:

“Köylü milletin efendisidir.”

Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözü bir milletin unutulan, dışlanan, görmezden gelinen, uçurumun kıyısında bırakılan yurttaşlarının özetiydi aslında…

Özgür Özel de böyle yaptı.

Birkaç gün önce yeni parti soruları yöneltildiğinde “Köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yerelden kurularak geliyor” demişti.

“Önce emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler, köylüler, öğrenciler” diyerek yol haritasını çizdi.

Özgür Özel de Atatürk’ün izinde yola çıkıyor ve önce “yok sayılanlar” diyordu.