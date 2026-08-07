Yeniçağ Gazetesi
07 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak

Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak

CHP'den 90 milletvekiliyle ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'in Ankara'daki genel merkez binasında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Daha önce Gelecek Partisi'nin kullandığı binada dikkat çeken bir değişiklik yaşanırken, açılışın 30 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 1

CHP'den ayrılan 90 milletvekiliyle YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'in Ankara'daki genel merkez binasında çalışmalar sürüyor.

1 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 2

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi'nin kullandığı bina, kapsamlı tadilatın ardından YENİ Parti Genel Merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

2 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 3

DAVUTOĞLU'NUN MAKAM ODASI ÖZGÜR ÖZEL'E HAZIRLANIYOR

Genel merkez binasında en dikkat çeken detaylardan biri ise daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kullandığı makam odasının, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için yeniden düzenlenmesi oldu.

3 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 4

Parti yönetiminin çalışmalarını yürüteceği binada makam odalarının yanı sıra toplantı salonları, yemekhane ve kapalı otopark da bulunuyor.

4 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 5

KAT PLANI NETLEŞTİ

YENİ Parti Genel Merkezi olarak kullanılacak bina, 3 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan oluşuyor.

5 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 6

Hazırlanan plana göre zemin kat basın mensuplarına ayrılırken, ikinci katta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri görev yapacak.

6 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 7

Üçüncü katta Özgür Özel'in makam odası ile parti yönetiminin çalışma alanları yer alacak.

7 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 8

Dördüncü kat ise parti basını ve personele tahsis edildi.

8 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 9

30 AĞUSTOS'TA AÇILMASI PLANLANIYOR

Genel merkez binasında iç ve dış cephede yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi. Binanın doğalgaz, su ve elektrik abonelikleri tamamlanırken, açılışın 30 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

9 10
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak - Resim: 10

YENİ Parti'nin genel merkez binası için kira ödemelerinin ise ekim ayında başlamasının öngörüldüğü belirtildi. (Oda tv)

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro