CHP'den ayrılan 90 milletvekiliyle YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'in Ankara'daki genel merkez binasında çalışmalar sürüyor.
Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak
CHP'den 90 milletvekiliyle ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'in Ankara'daki genel merkez binasında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Daha önce Gelecek Partisi'nin kullandığı binada dikkat çeken bir değişiklik yaşanırken, açılışın 30 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.Kaynak: Diğer
Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi'nin kullandığı bina, kapsamlı tadilatın ardından YENİ Parti Genel Merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
DAVUTOĞLU'NUN MAKAM ODASI ÖZGÜR ÖZEL'E HAZIRLANIYOR
Genel merkez binasında en dikkat çeken detaylardan biri ise daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kullandığı makam odasının, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için yeniden düzenlenmesi oldu.
Parti yönetiminin çalışmalarını yürüteceği binada makam odalarının yanı sıra toplantı salonları, yemekhane ve kapalı otopark da bulunuyor.
KAT PLANI NETLEŞTİ
YENİ Parti Genel Merkezi olarak kullanılacak bina, 3 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan oluşuyor.
Hazırlanan plana göre zemin kat basın mensuplarına ayrılırken, ikinci katta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri görev yapacak.
Üçüncü katta Özgür Özel'in makam odası ile parti yönetiminin çalışma alanları yer alacak.
Dördüncü kat ise parti basını ve personele tahsis edildi.
30 AĞUSTOS'TA AÇILMASI PLANLANIYOR
Genel merkez binasında iç ve dış cephede yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi. Binanın doğalgaz, su ve elektrik abonelikleri tamamlanırken, açılışın 30 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.
YENİ Parti'nin genel merkez binası için kira ödemelerinin ise ekim ayında başlamasının öngörüldüğü belirtildi. (Oda tv)