Özgür Özel'in yeni adresi belli oldu: Davutoğlu'nun odasında çalışacak

DAVUTOĞLU'NUN MAKAM ODASI ÖZGÜR ÖZEL'E HAZIRLANIYOR

Genel merkez binasında en dikkat çeken detaylardan biri ise daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kullandığı makam odasının, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için yeniden düzenlenmesi oldu.