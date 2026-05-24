NTV yayınında gazeteci Özgür Akbaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, mahkeme kararıyla yetkileri elinden alınan ve görevden uzaklaştırılan Özgür Özel başkanlığındaki mevcut yönetim, parti içi formülleri tartışmak üzere bir araya geldi. Toplantılarda bazı milletvekillerinin, hukuki sürecin tıkanması ihtimaline karşı Özgür Özel’e yeni bir siyasi parti kurma fikrini ambalajlayarak sunduğu öne sürüldü.

Ancak Özgür Özel’in bu teklife çok sert karşı çıktığı ve kurmaylarına net bir mesaj verdiği belirtildi. Özel’in, yeni bir macera arayışına girmeyeceğini vurgulayarak, "Mücadelemizi son ana kadar CHP çatısı altında sürdüreceğiz" dediği ifade edildi.

B PLANI HAZIR: POLİS ZORUYLA ÇIKARILIRSAK MECLİS’E GEÇERİZ

Kulislerde konuşulan ve gerilimin boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı detay ise genel merkezin tahliyesine ilişkin senaryo oldu. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin icra müdürlüğü kanalıyla binanın boşatılması için hamle yapmasının ardından, Özel ve ekibinin bir "B Planı" hazırladığı iddia edildi.

Özgür Özel cephesinin, perşembe akşamından bu yana terk etmedikleri Balgat'taki genel merkez binasından olası bir polis müdahalesi veya zorla çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalması halinde siyasi çalışmalarını anında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kaydıracağı konuşuluyor. Yönetimin, meclis grubunu aktif bir direniş ve çalışma merkezi olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, açılan dava sonucunda CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultayı için "mutlak butlan" (hukuken hiç yapılmamış sayılma) kararı vermişti.

Mahkemenin tarihi kararında şu ifadeler yer almıştı:

"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına; bu tarihten önce görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin PM ve YDK üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine..."

Bu kararla birlikte, Özgür Özel döneminde yapılan tüm olağan/olağanüstü kurultaylar, tüzük değişiklikleri ve aday belirleme süreçleri de hukuken tartışmalı hale gelmiş durumda. Siyasi gözlemciler, tarafların geri adım atmadığı bu sürecin cumhuriyet tarihinin en büyük parti içi hukuk krizlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.