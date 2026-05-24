Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in TBMM'ye gerçekleştirdiği yürüyüşte çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

YÜRÜYÜŞTE ORTALIK KARIŞTI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararından sonra Özgür Özel ve beraberindeki destekçileri CHP Genel Merkezi'nden ayrılarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

Sağanak yağmur altında yapılan yürüyüş boyunca polis barikatları sebebiyle gerginlik artarken, kalabalık ile güvenlik güçleri arasında defalarca arbede meydana geldi.

TBMM önünde kalabalığa seslenen Özel, karara tepki göstererek mücadeleye mecliste ve meydanlarda devam edeceklerini söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olaylardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyüş sırasında çıkan arbedelerle geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesinin, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme, kasten yaralama olduğu ifade edildi.