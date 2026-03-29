CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kuşadası'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a seslenerek, Aydın'da seçimi yenilemek istediklerini belirtti.

Özel, “Ey Erdoğan! Ben Aydın’da yaptığımız o muhteşem mitingde sana bir çağrıda bulunmuştum. Şimdi o günden bugüne sustun. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum; Özlem Çerçioğlu bu partinin, bu şehrin AK Parti’ye verilmeyen, CHP’ye ve demokratların ittifakına verilen oyla alındı ve senin partine katıldı. Seçimi yenileyelim Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin" dedi.

Özgür Özel'in yaptığı çağrıya AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi.

CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun yanında olduklarını belirten Eyyüp Kadir İnan, "Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan, gel Uşak'ta seçime gidelim. Ya da dur, daha da ileri gidiyorum. Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir'de sandığı kuralım. Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap" sözlerini sarf etti.