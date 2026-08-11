TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kısaca “çerçeve yasa” olarak adlandırılan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Oylamada 467 milletvekili “evet”, 87 milletvekili “hayır”, 7 milletvekili ise “çekimser” oy kullandı. 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise “çerçeve yasa” sınavını geçemedi.

Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin konuşmasında “Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Özel’in bu işaretinin ardından gözler Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine çevrildi.

9 kişilik Yeni Parti MYK’sında 6 kişi “evet” oyu verirken 3 kişi ise “hayır” dedi.

Oylar şöyle:

Genel Sekreter Yunus Emre - EVET

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin - HAYIR

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan - EVET

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün - EVET

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan - HAYIR

Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu - HAYIR

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer - EVET

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman - EVET

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre - EVET

Parlamentoda 91 sandalyesi olan Yeni Parti’nin 54 milletvekili “hayır” oyu kullandı.

Özgür Özel mutlaka “hayır” oyu çıkacağını biliyordu ancak “evet” çağrısından sonra ağırlığın kendi işaret ettiği “evet” yönünde olmasını bekliyordu. Özgür Özel’in planını alt üst eden iki Yeni Partili vekil vardı.

KİM BU ÖZGÜR ÖZEL’İN PLANINI ALT ÜST EDEN İKİ YENİ PARTİLİ VEKİL

Yeni Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, oylamadan önce 9 Ağustos’ta dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Süreyya Öneş Derici “hayır” oyu vereceğini şu sözlerle duyurdu:

“Meclis kürsüsünde ettiğim Milletvekili yemininde;

‘Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma" büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmiştim.

Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda,

Pazartesi günü yapılacak olan çerçeve yasa oylamasında HAYIR oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım

Süreyya Öneş Derici

Yeni Parti Muğla Milletvekili”



11 bin takipçisi olan Süreyya Öneş Derici’nin bu mesajı 2,3 milyon kez görüntülendi. Büyük bir etki yarattı. Sessizliğe bürünmüş olan ve “evet” yerine “hayır” oyu vermek isteyen Yeni Partili vekillere bu mesaj ve rekor görüntülenmesi bir umut oldu.

Bu mesajla Yeni Parti oylar açıklanmaya, tepkiler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Özgür Özel’in “evet” planını bozan ilk hamle Süreyya Öneş Derici’den geldi.



VELİ AĞBABA ÖZEL’İ TERS KÖŞEYE YATIRDI

Özgür Özel’in “evet” planını bozan ikinci hamle ise en yakınındaki Veli Ağbaba’dan geldi. Özgür Özel’in Meclis’e girdiği ilk günden bu yana yanında olduğu Veli Ağbaba, Özel’in CHP Genel Başkanlığı ve Yeni Parti sürecinde en kritik isimlerden biriydi.

Veli Ağbaba, Özgür Özel’in “evet” çağrısına “hayır” oyu verirken bununla da yetinmedi. Ağbaba, parlamentoda 91 sandalyesi olan Yeni Parti’nin 54 milletvekilinin “hayır” oyu kullanmasında etkili oldu, bizzat görüşmeler yaptı.