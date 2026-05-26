Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı2na geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" ünvanı almasıyla CHP Grup başkanı sıfatını alan Özgür Özel'in bugün Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting öncesi alan polis ablukasına alındı. TOMA'lar getirildi. Özgür Özel cephesi ise miting adresinde bir değişiklik olmadığını ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan kararının ardından mahkemenin genel başkanlıktan aldığı Özgür Özel, ilk mitingini bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacaktı. Valilik alanın uygun olmadığını ve sadece sınırlı sayıda katılıma izin vereceğini açıkladı ancak Özel kanadı bu karara uymayacaklarını, mitingin valiliğin gösterdiği Gündoğdu Meydanı'nda değil, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.

Saat 12.00'de başlaması planlanan miting öncesi Cumhuriye tMeydanı polis ablukasına alınırken, alana çok sayıda polis, otobüs ve TOMA getirildi.