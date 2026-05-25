Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası, 2023 CHP kurultayı geçersiz sayıldı ve mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin göreve iadesine hükmedildi.
Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki kriz sürerken, TBMM’de de yeni bir gelişme yaşandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasında bulunan unvanı değiştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirildiğine ilişkin yazının TBMM Başkanlığı’na gönderilmesinin ardından, Özel’in odasındaki tabela yenilenerek “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı” ifadesi kullanıldı.
'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.