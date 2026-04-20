Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma izni, okul saldırıları, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, CHP’ye yönelik davalar ve ara seçim görüşüldü.

MANSUR YAVAŞ "BİR KARAR ALMAMIZ GEREK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen hafta ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Mansur Yavaş, hafta sonu Ataşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından açıklamalarda bulunmuş “Hukuk askıya alındı ve inanılmaz bir şekilde her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Ben yalnız burada şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Biz bunu seyredemeyiz. Yani bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Haksız, hukuksuz bir uygulamaya bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi trol grupları da önüne gelen belediye başkanına şimdi sıra sende gibi tehditvari şeylere başladılar, konuşmalara başladılar. Bu bütün arkadaşlarımızın çalışma şevkini kırıyor. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor" demişti.