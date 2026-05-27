Özgür Özel’in amcası Necati Özel’in hayatını kaybettiği öğrenildi. 82 yaşındaki Necati Özel’in Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.
Necati Özel’in cenazesinin, 28 Mayıs Perşembe günü öğle namazının ardından Hatuniye Camii’nden kaldırılarak Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.
Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcalarının vefatını duyurdu.
Barış Özel paylaşımında, “Aile arasında Toto, mahallede futbolculuğu ve yorumculuğu nedeniyle Kalli Hoca lakaplarıyla bilinen canım amcam Necati Özel, geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından bugün evinde maalesef vefat etti” ifadelerini kullandı.
Necati Özel’in vefatı, Özel ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.