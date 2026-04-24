CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 Nisan’da Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’un odasından çıktıktan hemen sonra Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Herkesin merak ettiği soru, “sine-i millet” kararı gelecek mi?

Özgür Özel daha önce de “sine-i millet” tartışmalarının yapıldığını ve bunu doğru bulmadığını ifade etti. Milletin verdiği bayrağı taşımak gerektiğini belirtti. Özetle şöyle dedi:

“O bayrak bırakılmayacak. Partide görevimizin başındayız, Meclis'te görevimizin başındayız, belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz.”

Gelelim ikinci kritik konuya…

Ara seçim konusunda CHP’den milletvekili istifaları gelecek mi?

Özgür Özel bu soruya yanıt verirken Yeniçağ’ın “22 vekil hamlesinde CHP’yi bekleyen Ali Cengiz oyunu!” başlıklı haberine işaret etti.

Meclis’teki muhalefet partilerinin ara seçimi savunduğunun altını çizen Özgür Özel vekil istifalarından sonra AKP’nin 22 istifadan 20’sini kabul edip hem CHP’yi 20 vekilden edebileceğini hem de ara seçim yaptırmayacağının konuşulduğuna dikkat çekti.

TBMM Başkanı sıfatıyla Numan Kurtulmuş’un ara seçimde birleşmiş olan partileri toplaması gerektiğini de ifade etti.

Ve özetle Özgür Özel AKP’den net olarak ara seçime onay gelmeden istifaların da beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel’in 22 Nisan açıklamasında “ara seçim” ve “sine-i millet” yanıtları aslında net olarak “sine-i millet” olmayacağını ve “ara seçim” için AKP’den “onay” açıklaması gelmeden istifaların verilmeyeceğini ortaya koyuyordu.

Özgür Özel’in 22-23 Nisan konuşmalarının şifrelerinde DEM Parti’ye dikkat etmek gerekiyor.

ÖCALAN’A AYAR VERDİ!

Özgür Özel’e Numan Kurtulmuş görüşmesi sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili “muhalefetin süreci yeterince üstlenmediği” eleştirisi yöneltildi.

Özel’in yanıtı Öcalan’la adeta “siyasi dalga geçme” şeklindeydi.

Özgür Özel, “Muhalefet derken, bugünün ikinci partisi AK Parti'yi kastediyor herhalde. Benim Abdullah Öcalan'la görüşen MİT görevlilerim yok, devlet görevlilerim yok, arada bir hattım yok, bir bağım yok. Daha önceden kendisine bir taahhüdümüz olmadı ki taahhüdümüzün gerisine düşelim” diyerek Öcalan’a ayar verdi.

ÖZEL’DEN DEM PARTİ’YE İKİCİ AYAR!

CHP lideri Özgür Özel 23 Nisan resepsiyonunda da çizgisini sürdürdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sultan Süleyman” benzetmesi yapması sorulan Özgür Özel “Kendisi açısından tutarlı bir konuşmaydı. Ama Erdoğan’ın demokratik adımları atmayıp da iş sultan ve mühür benzetmesine kaldığına göre; illa bir adım atması için padişah benzetmesi gerekiyorsa bizim rejimle ilgili endişelerimiz boşa değil” dedi.

Özgür Özel Kürt siyasetine ikinci kez ayarı verdi. Özel’İn şu sözleri Tuncer Bakırhan’ın adresine teslimdi:

“İlla bir adım atması için padişah benzetmesi gerekiyorsa bizim rejimle ilgili endişelerimiz boşa değil.”

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN DEM PARTİ HAMLESİ YAPTI?

CHP lideri Özgür Özel bugüne dek Kürt siyaseti ve DEM Parti konusunda hassas davrandı. Ancak 22 ve 23 Nisan tarihlerindeki konuşmalarında önce Öcalan’a sonra da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a ayar veriyordu.

Özgür Özel’in bu hamlesinin altında ise DEM Parti’nin ara seçime destek vermemesi yatıyor.

Tüm muhalefet partileri Özgür Özel ile görüşüp ara seçim formülüne destek verirken DEM Parti, MHP ile aynı zamanda ara seçime rest çekip karşı durdu.

Özgür Özel de ara seçim görüşmelerinde DEM Parti’nin AKP ve MHP ile birlikte hareket ettiğini net olarak görmüş oldu.

İttifaklar fiili olarak meydana geliyor ancak bu kez tüm muhalefet hem adayın hem de ittifak partilerinin erkenden açıklanmamasını istiyor.