Dikkat ediyorum özellikle de Kayyum Kemal’in peşine düşen taife Cemil Tugay başta olmak üzere bir takım isimlerin AKP’ye geçmesi karşısında hararetle Özgür Özel’i suçluyor “Bak sen yapay zeka ile seçtin ama onlar AKP’ye geçti” diyerek eleştirip duruyorlar...

Üstelik hiç utanmadan bunu derken 2023 seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP’den aday gösterilip seçilen yaklaşık 40 milletvekilinden sonradan AKP’ye geçen yaklaşık 8 kişiyi hiç mi hiç telaffuz etmiyorlar...

Sonuç olarak şu soruya cevap bulmamız gerekiyor: Özgür Özel ve ekibi bu transferler konusunda hakikaten suçlu mu, hatalı kararlar verip yanlış seçimler mi yaptı?

Bu sorunun yanıtını iki aşamada aramamız gerekiyor ilk olarak süreci geriye sarıp 2024 seçimlerine dönelim:

En başa döner, 2024’e gidersek Özgür Özel’in aday seçimindeki başarı ya da başarısızlığını anlamamız için elimizde somut bir kriter bulunuyor 2024 yerel seçim sonuçları bize başarı ya da başarısızlık değerlendirmesinde kullanabileceğimiz sağlam bir veri sağlıyor.

2024 Yerel Seçim sonuçlarına göre:

30 büyükşehirde dağılım 81 ilde dağılım · CHP: 14 · AK Parti: 12 · DEM Parti: 3 · YRP: 1 · CHP: 21 il + 14 büyükşehir = 35 · AK Parti: 12 il + 12 büyükşehir = 24 · DEM Parti: 7 il + 3 büyükşehir = 10 · MHP: 8 il · YRP: 1 il + 1 büyükşehir = 2 · İYİ Parti: 1 il · BBP: 1 il



Dolayısıyla büyükşehirlerde CHP ilk kez 14 belediye ile en fazla büyükşehir belediye başkanlığını kazanmıştı.

Diğer yandan YSK'nın kesin sonuçlarına göre 31 Mart 2024'te 43.036.938 geçerli belediye başkanlığı oyu kullanılmıştı. Türkiye geneli dağılımı ise şöyle :

Sıra Parti Oy oranı Oy sayısı 1 CHP %35,80 15.406.586 2 AK Parti %33,05 14.224.559 3 Yeniden Refah Partisi %6,79 2.922.024 4 MHP %5,95 2.560.000 5 DEM Parti %5,41 2.328.421 6 İYİ Parti %4,61 1.980.000

Bu seçim sonuçlarına bakınca Özgür Özel ve ekibinin yaptığı aday belirleme çalışmaları ve seçim stratejileri çok büyük ve tarihi bir başarıya imza atmış, bir çok belediye başkanlığını kazanmanın yanı sıra CHP’yi 50 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi haline getirmiştir.

Bu noktaya kadar bir hata ya da başarısızlıktan bahsetmek izan ve insafa sığmayacaktır.

Fakat birde seçim sonrası var!

Malum “Belediyeleri bir silkeleyelim” talimatı sonrasında bir çok belediyeye operasyon yapıldı, bir çok milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi ya tutuklandı veyahut da AKP’ye geçti.

Dahası CHP’ye düzenlenen açıkça hukuka aykırı bir operasyon sonucunda ana muhalefet partisine kayyum atandı. İktidarın operasyonlarına boyun eğmeyi ve saraydan atanan bir kayyuma biat etmeyi reddeden Özgür Özel ve arkadaşları CHP’den ayrılıp Yeni Parti’yi kurmak zorunda kaldı.

İşte tartışma da tam bu noktada başlıyor!

Bazıları AKP’ye geçen siyasetçiler yüzünden Özgür Özel ve yönetimini suçluyor, aday belirlemede hata yapıldığını falan iddia ediyorlar.

Oysa bu son derecede haksız, hatta akla ve vicdana aykırı bir ithamdır!

Özgür Özel iktidarın böyle bir hukuksuzluğa başvuracağını, seçilmiş, sandıktan galibiyetle çıkmış kişilere ya rozet takarsın ya da kelepçeye gelirsin dayatmasını yapacağını nasıl öngörsün?

Hadi dayatmayı ve baskı yapılacağını öngördü diyelim kimin böyle bir dayatma karşısında ne kadar dik ve onurlu bir duruş sergileyeceğini, kimin ise yelkenleri suya indirip teslim olacağını öngörmek mümkün müdür.

Son söz olarak şunu söyleyeyim bu noktada tüm suç sandıkta alamadığını salonda almaya çalışan ve yenemeyeceğini anladığı siyasi rakibini kumpas davalar ile tasfiye etmeye uğraşan iktidar ve kayyum Kemal gibi iktidarın işbirlikçilerinindir.

Bunları eleştirmeye korkanların Özgür Özel’e dil uzatması ise kabul edilemez.