CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

"Deprem vergisinden 41 milyar dolar, imar aflarından 26 milyar dolar, özelleştirmelerden 65 milyar dolar topladılar. Depremden sonra harcadıkları para 40 milyar dolar. Depremden önce bu evleri dönüştürecek paranın 3 katı verilmiş. Ne olmuş? Mehmet Şimşek'e sorulduğunda, deprem vergileriyle duble yol yaptık demiş."

"İktidarı; çay içmeye gittiğin il başkanlığının önünde millet miting alanı gibi toplandıysa o partinin iktidar olması an meselesidir."