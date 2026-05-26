MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Özgür Özel’e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'tedbirli mutlak butlan' kararının ardından MHP lideri Bahçeli şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.

Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak."