CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hakkında sözler söylemişti. Özel, "Erdoğan-Trump ilişkisi Türkiye için bir tehlikedir. Erdoğan, Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığı ile tehdit edilmekte, Trump'ın oğlu ile pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte. Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'DEN ÖZEL'E YANIT

Özel’in konuşmasına AKP’den yanıtı ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik verdi. Çelik, Özel’in sözlerini ‘siyasi tarihin en büyük yalanı’ olarak niteleyerek şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor.

Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.

Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.

Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.

Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır.

Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

DAVAYA HAZIRLANIYORLAR

Genel son haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dava açmaya hazırlanıyor. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, avukatların bugün dava açılacağını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, Özel’e çeşitli sözleri nedeniyle tazminat davası açmıştı.