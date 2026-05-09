CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha açıldı. Özel, dün akşam Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Akın Gürlek hakkında birtakım iddialarda bulunmuş ve Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği yeni tapu kayıtlarını açıklamıştı. Özel ayrıca Gürlek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kriptolo telefoın üzerinden konuştuğunu, Erdoğan'ı bile dinlediğini öne sürmüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

AYRINTILAR GELECEK...