Özgür Özel ile 6 milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemine ilişkin toplam 9 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM'ye ulaşan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edildi.
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA ÜÇ AYRI DOSYA BULUNUYOR
TBMM Başkanlığı'na gönderilen tezkelere göre, Özgür Özel hakkında üç ayrı dokunulmazlık dosyası yer alıyor.
Bunun yanı sıra farklı partilerden 6 milletvekili hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi.
FEZLEKESİ BULUNAN MİLLETVEKİLLERİ
Karma Komisyon'a gönderilen fezlekelerde isimleri yer alan milletvekilleri şunlar:
Özgür Özel (3 ayrı dosya)
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan
Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TBMM Başkanlığı'na sunulan fezlekeler ilk olarak Karma Komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyonun hazırlayacağı raporun ardından dosyaların TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alınıp alınmayacağına karar verilecek.
Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin nihai karar ise Genel Kurul'da yapılacak oylamayla verilecek.