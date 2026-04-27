CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tartışmalara yeni bir yön verecek çıkış gazeteci Levent Gültekin'den geldi. Youtube kanalında gündemi değerlendiren Gültekin, CHP lideri Özgür Özel'in Mustafa Bozbey’e AKP’ye katılma teklifi yapıldığını öne sürmesine farklı bir açıdan yaklaştı.

Özel'in teklifi yapan ismi açıklamamasına değinen Gültekin, "Bizim şu soruyu sorma hakkımız var ve Özgür Bey'in buna bir cevap vermez mecburiyeti var. Mustafa Bozbey'e kim gitmiş? Kim abi? Bunu niye söylemiyorsunuz? Utanıyor musunuz AK Partililerin adını zikretmekten? Gidip de CHP'li bir belediye başkanına eğer bize katılmazsan hapse gideceksin diyen adamı afişe etmek niye zorunuza gidiyor? Mustafa Bey Bozbey niye isim vermiyor arkadaş? AK Parti'nin Bursa il başkanı filan tarihte filan yerde geldi bana dedi ki ya bize katılırsın ya da hapse girersin. Niye demiyor böyle?" şeklinde konuştu.

Gültekin, CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanlarının tehdit edildiği iddiasının CHP yönetimi için bir sığınağa dönüştüğünü belirterek, "Gidenlerin bir kısmı ben biliyorum tamamen Özgür Beyle ve yönetimle yaşadığı huzursuzluktan gidiyor. Sen bunun üzerini örtmek, içerideki krizi bitirmek yerine evet demek ki tehditte boyun eğ diye arkadaş böyle bir yani bu senin bir sığınağına dönüşemez." dedi.

Gültekin'in değerlendirmeleri şu şekilde;

CHP'nin bütün belediye başkanları gözaltına alındığında veyahut bir transfer olduğunda bu konuşma yapılıyor. Yani AK Parti geldi dedi ki ya bize katılırsın ya seni hapse atarız. Katılmışsa giden kişi transfer olmuşsa AK Parti'ye boyun eğmiş. Katıl yani tutuklanmışsa hayır demiş.

‘Tehdit iddialarının CHP için bir sığınağa dönüştü’

Velev ki tehdit var. Çık bunu niye afiş etmiyorsun? Korkuyor musun? Niye isim vermiyorsunuz? Niye mesela biz bilmiyoruz ki hangi belediye başkanına kim gitti bu ahlaksız teklifi etti? Bunu asla asla hiçbirinden duymuyoruz. Aydın da dediler. Abi kim dedi? İşte Mamak da dediler. Kime demişler? Bilmem.

İstifaların asıl sebepleri ve somut kanıt beklentisi

İşte geçen hafta mesela Adana'nın Kadirli Belediye Başkanı geçti yanılmıyorsam AK Parti'ye CHP'li. Benim kendi Göle Ardahan Göle ilçe belediye başkanı geçti. Abi yani bu insanlar geçiyor. Sen bunun gerçek sebeplerine bakmıyorsan, yönetim sorunlarını ortadan kaldırmıyorsan ve senin 40 yıllık CHP'li kökeninden gelen insanlar istifa edip gidiyorsa ve sen de bunu çok ucuz bir şekilde üzerini kapatmaya çalışıyorsan teklif aldı, boyun eğdi, gitti.



Çık çık birini afişe et ki bu bir daha biri cesaret edip gidip herhangi bir CHP'li belediye başkanına böyle ahlaksız bir teklifte bulunmasın değil mi? Birini afişe et mesela. Örnek veriyorum şimdi. Ne diyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı demiş ki Mustafa Bozbey bana defalarca geldi bir tanesini kayıt altına alırsın ya. Bir tanesini somutlaştırırsın çıkarsın ve kahraman olursun. Biz deriz ki hakikaten de tehdit varmış. Belki de sen sırf hakkındaki yolsuzluk iddiaları gerçek.

Tam tersine belki de onu kapatmak için böyle bir iftira atıyorsun. İsim vermediğine göre, somutlaştırmadığına göre. Kusura bakma bunun bir gerçeklik payı yok. Ben sadece öyle bakıyorum. Özgür Bey'e de bu düşüyor. Çık, isim ver, somutlaştır. Kimse bu ahlaklı, ahlaksız teklifleri yapanları hepimiz tanıyalım. Abi isim verme oraya sığın. Bu sadece ucuz bir sığınma olarak görüyorum.

Evet, tehdit ihtimali var. Tabii ki de öyle bir şey olabilir. Bugün de benzer bir şekilde belediye başkanları tehdit ediliyor olabilir. Oralarda bir operasyon olmadan şu anda çıkıp mesela birisi ben şu an tehdit ediliyorum demiş olsa bu da gündem değil mi? Mustafa Bozbey gözaltına alınmadan bir hafta önce çıksa dese ki filan kişi geldi bana dedi ki eğer AK Parti'ye geçersen tutuklanmayacaksın. AK Parti'ye geçmezsen tutuklanacaksın. Sevgili halkım ben de geçmedim.

Sizin vicdanınıza havale ediyorum bu bilgiyi. Ya orada şunu deme hakkın da doğuyor. Tutuklanırsam sebebi bunlar abi. Tutuklanmışsın. İçeri girmişsin. Hakkında bir sürü iddialar dolaşmış. Sen şimdi çıkmış diyorsun ki bana teklif geldi. Ben kabul etmedim. O yüzden tutuklandılar. Kusura bakma bu inandırıcı olmaz buna.