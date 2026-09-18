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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti lideri Özgür Özel, son günlerin tartışmalı başlıklarından olan Zülfü Livaneli’nin “Yiğidim Aslanım” eserine değindi.

Kalabalığa seslenen Özel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “İktidar yolunda birlikte miyiz?” diye sordu. Meydandan gelen yoğun destek üzerine Özel, “Kıskananlar çatlasın” ifadelerini kullanarak yeni siyasi yürüyüşün başladığını söyledi.

Konuşmasında mitinglerde çalınan şarkılarla ilgili tartışmalara da değinen Özel, Zülfü Livaneli’nin kendisini telefonla aradığını belirtti.

Livaneli’nin artık hüzün yerine umudu öne çıkaran şarkıların tercih edilmesini istediğini aktaran Özel, sanatçının sözlerini şöyle paylaştı:

“Yiğidim Aslanım'ı çok çaldık ama artık hüzne değil, umuda ihtiyaç var. Hüzünlü şarkılar değil, umut dolu şarkılar çalalım”

ŞARKIYI BUTLANCILARA YASAK ETTİ

Özel, Livaneli’nin eserlerinin bazı çevreler tarafından yanlış yorumlandığını savunarak, sanatçının kendisine ilettiği mesajı da meydandakilerle paylaştı.

Özgür Özel, “Zülfü Başkan butlancılara şarkılarını yasak etti.

Bir grup butlancı 'Yeni Parti'ye de çaldırmıyor' diye sevindi. Oysa Zülfü Başkan aradı; 'Meydana, yeni partililere, yeni umuda ve Bursa'ya selam söyle' dedi” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamaları, miting alanındaki kalabalıktan alkış ve sloganlarla karşılık buldu.