Özgür Özel Zonguldak'ta halk buluşmasında vatandaşa seslendi. Kılıçdaroğlu'na "güvenli liman" eleştirisinde bulunan Özel, "Kaptan limanda değil, fırtınada lazım" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biliyorsunuz biz son girdiğimiz genel seçimi kazanmamız gereken genel seçimi, avucumuzun içindeki genel seçimi kendi hatalarımızla, hiç millete kabahat bulmayalım kaybettik. Sonra büyük bir üzüntü yaşadık hep beraber. Sokağa çıkamaz olduk. Ayağa kalkamaz olduk. Birbirimizin yüzüne bakamaz olduk. O sırada ne deniyordu? ‘Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim.’

Yahu siyasette ‘gemi’ dediğin şey eğer bir parti bir gemi ise, siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil; gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe ulaştırmak, iktidara götürmek. Kaptan limanda lazım değil; kaptan fırtınada lazım, rüzgârda lazım, okyanusları geçmek için lazım kaptan.

"TORUNDAN DEDEYE İKNA EDECEK"

Bartın’da, Zonguldak’ta İl Başkanı, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekilimiz, önceki dönem milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız, bu değişim ekibi, sizin desteğinizle, Türkiye’de değişim ekibi sizlerin desteğiyle olmaz denilen bir şey yaptı. Ne diyorlardı? ‘Rahmetli Atatürk kalkacak gelecek, bu delege ile Genel Başkan seçilemez’ diyorlar. Biz ne dedik? ‘Bu delegeyi evlatları ikna edecek. Eşleri ikna edecek. Torunları ikna edecek. Delegeyi, berberi tıraş yaparken kulağına doğrusunu söyleyecek. Bu delegeyi eninde sonunda komşusu 16 yaşındaki genç bir kız ikna edecek.’

‘Aman, diyecek ‘Değişim’ diyecek. Kurultay salonuna hep beraber gittik, üç kişinin başlattığı bir slogan, kendiliğinden bütün salona, bütün Türkiye’ye yayıldı. ‘Sokağın sesini dinle’ diye. O delege sokağın sesini dinledi, sizin sesinizi dinledi. Değişimi gerçekleştirdi. Değişimle beraber yaş ortalaması 42 olan bir Parti Meclisi, yarısı kadın yarısı erkek olan bir Merkez Yönetim Kurulu, beş ay sonrasına kocaman bir iddia ortaya çıkardı.

"47 YIL SONRA PARTİYİ 1. YAPTIK"

Ne dedik? Eğer girdiğimiz seçimleri kim gibi, Ecevit gibi nasıl o 70’lerde ikisi yerel, ikisi genel dört seçimden de partisini birinci çıkardı. ‘Aynen Ecevit gibi girdiğimiz seçimden partimizi birinci çıkaracağız. Birinci parti yapamazsak biz bu görevleri bırakacağız’ dedik. Bu iddia ile 31 Mart seçimlerine girdik. Bu iddia ile Zonguldak’ı kazandık, Zonguldak’ta 12 belediyeyi kazandık. Bu iddia ve bu kararlılıkla Türkiye’nin yüzde 65’ini kazandık. Bu iddia ve bu kararlılıkla 47 yıl sonra partimizi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yaptık.

“BU, YENİYİ KURAN BİR YÜRÜYÜŞTÜR”

Buradan, Zonguldak’tan, emeğin başkentinden, Ecevit’in şehrinden Türkiye’ye söylüyorum. Ne zaman ki butlan kararından sonra polisimizi, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi’ne soktular, partiyi tarumar ettiler, partiden seçilmişleri attılar, atanmışlara partiyi teslim ettiler; o gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Yağmurun, dolunun altında adım adım, 100’ler bin oldu, binler 10 binler oldu, Meclisimize doğru yürüdük. Bu yürüyüş, yeni bir yürüyüştür. Bu, yeniyi kuran bir yürüyüştür.

Bu yenilik; emeklilerin yeni yolu, yeni yürüyüşüdür. Emekçilerin yeni yürüyüşüdür. Yoksulluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür. Artık canına tak eden çiftçilerin, köylülerin yeni yürüyüşüdür. Ve biz bu yolda Cumhuriyet Halk Partisi’nde hukuk mücadelesi, siyasi mücadele, meydanlarda, sokaklarda fiziki mücadele vererek Zonguldak’ta, Zonguldak’ın sokaklarında sel olup akarak, o günden bugüne gittiğimiz tüm şehirlerde, Denizli’de de Diyarbakır’da da Gaziantep’te de Burdur’da da Zonguldak’ta da Trabzon’da da Gümüşhane’de de Çorum’da da Amasya’da da Nevşehir’de de milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyerek ilerliyoruz.