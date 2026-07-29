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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ile muhabirler Özgecan Özgenç ve Ali Deniz Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Özel, YENİ Parti’nin CHP’nin devamı olarak değil, “ortak gelecek” hedefiyle kurulan yeni bir siyasi başlangıç olduğunu söyledi. Partinin Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ya da kendi adına kurulmadığını belirten Özel, YENİ Parti’nin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir yapı olduğunu ifade etti.

“BU PARTİ HEPİMİZİN PARTİSİ”

Ekrem İmamoğlu’nun YENİ Parti içindeki konumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’nin bütün demokratları neresindeyse orasında, ben neresindeysem orasında. Hepimiz, yani Türkiye’nin geleceğinden umudu olan herkes neresindeyse orasında. Bu parti ne Ekrem İmamoğlu’nun partisi, ne Özgür Özel’in partisi, ne Mansur Yavaş’ın partisi. Ne onun, ne bunun; hepimizin partisi.

HERKESİN YENİ OLDUĞU BİR PARTİ.”

Milletvekillerine “Kronometre sıfırlandı” dediğini aktaran Özel, partide eski ya da kıdemli ayrımı olmayacağını belirtti. Milletvekillerinin kuruluşun teknik zorunluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Özel, asıl siyasi kuruluş sürecinin ağustos, eylül ve ekim aylarında halkla birlikte yürütüleceğini ifade etti.

Partinin Ekrem İmamoğlu’nun partisi gibi gösterilmesine en büyük tepkiyi İmamoğlu’nun verdiğini belirten Özel, YENİ Parti’nin milletin ve ortak geleceğin partisi olduğunu vurguladı.

ORTAK GELECEK HEDEFİNİ ANLATTI

Özel, YENİ Parti’nin temel hedeflerinden birinin “ortak gelecek” olduğunu belirterek, muhalefetin mevcut süreçte birbirine karşı değil, hukuk devleti ve demokrasinin yeniden inşa edilmesi amacıyla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Türkiye’de öncelikle basın özgürlüğü, hukuk devleti, mülkiyet hakkı ve temel özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Muhalefetin şimdi ortak katların en küçüğünde buluşup birlikte bir inşada bulunması lazım. Bu iktidar gidip yerine basın özgürlüğüyle, hukukun üstünlüğüyle sorunu olmayan, Türkiye’yi gerçekten demokratik ve çağdaş bir ülke hâline getirmek konusunda birleşmiş bir yapı geldikten sonra muhalefet kendi içinde tartışabilir ve yarışabilir.”



“EN DOĞRU YAKLAŞIMI EKREM BAŞKAN’DAN GÖRDÜM”

Ekrem İmamoğlu’nun YENİ Parti’nin siyasi yönelimini belirlemeye çalıştığı yönündeki yorumlara tepki gösteren Özel, bu iddiaların İmamoğlu’na haksızlık olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun kendilerine sürekli olarak dışarıdaki toplumsal tabloyu dikkate almaları gerektiğini söylediğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu parti meselesinde en doğru yaklaşımı ben Ekrem Başkan’dan gördüm. Sürekli olarak, ‘Biz içeriden dışarıyı yanlış okuyabiliriz. En doğrusuna dışarıda sokağı dinleyen, insanlarla birlikte olan sizler karar verirsiniz. Siz karar vereceksiniz, biz arkanızda duracağız’ dedi.”

Özel, İmamoğlu’nun yeni parti tartışmalarında Mansur Yavaş’ın düşüncelerini de sık sık sorduğunu belirterek, “Mansur Başkan’ın da görüşleri çok önemli” yaklaşımını benimsediğini söyledi.

“KALIBA DÖKÜLECEK DEĞİL, KABINA SIĞMAYACAK BİR PARTİ”

YENİ Parti’nin siyasi yelpazenin belirli bir kalıbına yerleştirilmesinin doğru olmayacağını ifade eden Özel, partiyi “birleşim kümesi” olarak tanımladı.

Özel, partinin demokratik cumhuriyet isteyen Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, gençlerin, emeklilerin ve eşit yurttaşlık talep eden herkesin partisi olduğunu söyledi.

YENİ Parti’nin CHP’nin tarihsel mirasını reddetmediğini de vurgulayan Özel, Atatürkçülük, Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesi ve altı okla herhangi bir sorunlarının bulunmadığını belirtti.

AK Parti’nin kuruluş sürecindeki “gömlek çıkardık” söylemini eleştiren Özel, YENİ Parti’nin geçmişini inkâr etmeyeceğini ancak CHP’de kronikleşmiş hataları, dar kadro siyasetini ve toplumdan uzaklaşan yaklaşımları da taşımayacağını ifade etti.

ÜYELİK VE BAĞIŞ SİSTEMİ DİJİTAL OLACAK

Özel, YENİ Parti’nin üyelik ve bağış sürecine ilişkin de ayrıntılı bilgi verdi.

Yargıtay’ın bir ilde üyelik kaydı yapılabilmesi için il ve ilçe teşkilatlarının kurulmasını istediğini belirten Özel, yaklaşık 60 ilde görevlendirme yapıldığını söyledi.

Bağış hesabının açılacağını ve bağış yapanların isim ile telefon bilgilerini açıklama bölümüne yazmaları halinde bunun ön üyelik olarak kabul edileceğini aktaran Özel, resmi üyelik sistemi açıldığında bu kişilerin öncelikli olarak kaydedileceğini ifade etti.

Üyelik sisteminin WhatsApp üzerinden gönderilecek bağlantılarla dört adımda tamamlanabileceğini belirten Özel, aidatların kredi kartıyla ödeneceğini, ödeme aksaması durumunda sistemin üyeye otomatik mesaj göndereceğini söyledi.

Cezaevlerinden de üyelik formlarının geldiğini anlatan Özel, Hüseyin Can Güner’in de form doldurarak gönderdiğini belirtti.

“İKİ MİLYON ÜYEYİ KISA SÜREDE AŞACAĞIZ”

CHP’nin yaklaşık iki milyon üyeye sahip olduğunu hatırlatan Özel, YENİ Parti’nin kısa sürede bu sayıyı aşmasını beklediklerini söyledi.

Net bir hedef açıklamak istemediğini belirten Özel, üç ayda üç milyon üyeye ulaşmanın büyük başarı olacağını ancak daha yüksek beklentilerin de bulunduğunu ifade etti.

YENİ Parti’ye daha önce CHP’ye üye olmayan seçmenlerin de yoğun ilgi gösterdiğini savunan Özel; ülkücülerden eski AK Parti üyelerine, Kürt seçmenlerden daha önce hiç oy kullanmamış gençlere kadar geniş bir kesimden destek mesajları aldıklarını söyledi.

HAZİNE YARDIMI TARTIŞMASINA YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin YENİ Parti’ye Hazine yardımı verilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmesine de değinen Özel, mevcut yasal düzenlemenin buna izin vermediğini belirtti.

Milletvekili sayısı belirli bir oranın üzerinde olan ya da Meclis’te grubu bulunan partilere milletvekili oranında Hazine yardımı yapılabileceği yeni bir modelin tartışılabileceğini söyleyen Özel, bu konuda hakkaniyetli bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“İKTİDARA YÜRÜYEN PARTİYE OPERASYON YAPILDI”

Özel, YENİ Parti’nin gönüllü bir tercih değil, siyasi müdahaleler sonucunda zorunlu olarak kurulduğunu savundu.

CHP’nin anketlerde birinci parti olduğu ve 400’ün üzerinde belediyeye sahip olduğu dönemde operasyonların başladığını belirten Özel, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, tutuklanması ve CHP yönetimine yönelik mutlak butlan kararının aynı siyasi sürecin parçaları olduğunu öne sürdü.

Özel, bu süreci “adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme” olarak tanımladı.

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik ilk operasyondan Üsküdar Belediyesi’ne yönelik son operasyona kadar yaşananların iktidar yürüyüşünü engelleme çabasının parçası olduğunu savundu.

“SEÇİME KADAR HER YOLU DENEYECEKLER”

Belediyelere yönelik operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Özel, iktidarın seçime kadar baskıyı sürdüreceğini öne sürdü.

Bu süreci durdurabilecek tek gücün halk olduğunu belirten Özel, sahadan ve anketlerden gelen verilerin AK Parti aleyhine olduğunu savundu.

İktidarın bu tabloyu görerek geri adım atıp atmayacağının henüz belli olmadığını ifade eden Özel, baskıların dozunun artırılabileceğini söyledi.

“230 BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ’YE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR”

Özel, röportajın yapıldığı saat itibarıyla 230 belediye başkanının CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılacağını duyurduğunu söyledi.

CHP’deki mutlak butlan yönetiminin milletvekilleri ve belediye başkanları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne süren Özel, bazı milletvekillerinin bu nedenle hem CHP’den istifa ettiğini hem de YENİ Parti’ye katılmadığını belirtti.

“AK PARTİ’YE GEÇ, OPERASYONDAN KURTUL TEKLİFİ YAPILDI”

Özel, bir belediye başkanının kendisine gelerek eski bir AK Parti milletvekilinden tehdit içeren bir telefon aldığını anlattığını söyledi.

Özel’e göre belediye başkanına, “15 gün içinde operasyon yapılacak ancak Ankara’da görüşmeler yapar ve AK Parti’ye geçmeyi düşünürsen bunu durdurabiliriz” denildi.

Belediye başkanının bu teklifi reddederek “Hapse girerim, AK Parti’ye gitmem” dediğini aktaran Özel, yargının belediye başkanlarını AK Parti’ye geçirmek için baskı aracı olarak kullanıldığını savundu.

“MİLLET SANDIK SABRI GÖSTERİYOR”

Özel, toplumun mevcut ekonomik ve siyasi koşullar karşısında büyük bir tepki biriktirdiğini ancak bu tepkinin sandıkta ortaya çıkacağını söyledi.

Türkiye’de insanların “iftarı bekleyen oruçlu insan gibi sandık sabrı gösterdiğini” belirten Özel, seçmenin ne yapacağını bildiğini ve seçim gününü beklediğini ifade etti.

SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ MODEL

Sandığın ortadan kaldırılmasının Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısı açısından mümkün olmadığını savunan Özel, Türkiye’nin turizm, ihracat ve uluslararası ilişkiler açısından demokratik dünyadan kopamayacağını söyledi.

YENİ Parti’nin son seçime katılmadığı için sandık kurulu üyesi gösteremeyeceğini belirten Özel, buna karşın müşahitler aracılığıyla sandık güvenliğinin sağlanacağını ifade etti.

CHP döneminde oluşturulan 186 bin kişilik sandık görevlisi yapısının benzerinin YENİ Parti’de de kurulacağını söyleyen Özel, seçmenlerin oy kullandıktan sonra okul çevresinden ayrılmayarak sandık güvenliğine destek olacağını düşündüğünü belirtti.

“SOKAK SANDIĞIN, SANDIK SOKAĞIN GÜVENCESİDİR”

Özel, sokak ve meydan siyasetinden geri adım atmayacağını söyledi.

Barışçıl gösterilerin anayasal hak olduğunu vurgulayan Özel, şiddet, yakma, yıkma ve kamu düzenini bozan eylemleri ise kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Sokak sandığın güvencesidir. Sandık da sokağın güvencesidir. Sandık varsa sokaklar dolar, taşar ve boşalır. Birisi sandığa el uzatırsa sokak sandık gelene kadar boşalmaz.”

DERVİŞOĞLU’NA YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun çözüm sürecine verilen desteğin YENİ Parti’yi iktidarın operasyonlarından kurtarmayacağı yönündeki sözlerine yanıt veren Özel, AK Parti ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını söyledi.

Kürt meselesinde ilkesel bir tutum aldıklarını belirten Özel, silahların kalıcı olarak susmasını ve Türklerle Kürtlerin birlikte demokratik cumhuriyeti güçlendirmesini tarihsel bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

AK Parti ile bir al-ver ilişkisi içinde olmadıklarını vurgulayan Özel, buna en büyük kanıtın uğradıkları operasyonlar olduğunu söyledi.

CHP’YE AİT MAKAM ARACI TARTIŞMASI

CHP’ye ait makam aracını kullanmaya devam ettikleri yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özel, parti değiştirdikleri gün aracı iade ettiklerini açıkladı.

Kendi dönemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma araçları ve masraflarının CHP tarafından karşılandığını belirten Özel, üst üste dört seçim kazanan bir genel başkanın kullandığı aracın tartışma konusu yapılmasını “ucuz bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.

YENİ Parti’ye geçtikten sonra kendi kiraladıkları aracı kullandıklarını söyleyen Özel, CHP yönetiminin bu konudaki tutumunu “Yavuz hırsızın ev sahibini bastırması” sözleriyle eleştirdi.

“KAFAMDA KAZANDIYSAM SAHADA DA KAZANIRIM”

Özel, Mustafa Denizli’nin “Maçı bir gece önce kafamda kazanırsam sahada da kazanırım” sözünü hatırlatarak, gelecek seçimlerin sonucunu şimdiden gördüğünü söyledi.

Yerel seçimlerden önce de sonucu bildiğini savunan Özel, YENİ Parti’nin toplumdaki değişim talebiyle seçimleri kazanacağına inandığını ifade etti.

Özel, Türkiye’de seçmenin ekonomik sıkıntılar, işsizlik, güvencesizlik ve adaletsizlik nedeniyle değişim istediğini belirterek, sandık geldiğinde iktidarın değişeceğini söyledi.