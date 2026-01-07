İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın komisyona verdiği direktiflerle devam ediyor. Geçim derdindeki vatandaşların ve muhalefetin ise 'erken seçim' çağrıları sürüyor.

CHP lideri Özgür Özel, yeniden gündeme gelen “normalleşme” tartışmalarıyla ilgili Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuştu.

'TAYYİP BEY NORMALLEŞSE...'

Özel'in “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la normalleşme mümkün mü?” sorusuna verdiği “Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar.” yanıtı dikkat çekti.

Özel, Bahçeli’nin ABD’nin Maduro’yu alıkoyması ile 15 Temmuz benzetmesine de hak verdi.

'BAHÇELİ DOĞRU SÖYLÜYOR'

CHP lideri, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyup ABD’ye götürmesini 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine benzetmesine “Doğru söylüyor" diyerek "Onun da arkasında Amerika vardı. Bunu da Amerika yaptı. MHP’yle AK Parti’nin arası açılacak diye bir beklentim yok ama siyasetin bunun gibi belli noktalarda birleşmesinde fayda var. Bu kadar zıtlık kaldırmıyor.” ifadelerini kullandı.