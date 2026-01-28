CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 85'incisi Bağcılar'da gerçekleştiriliyor.

CHP lideri Özgür Özel, mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

MİGROS'U VE YEMEKSEPETİ'Nİ UYARIYORUM: BİZİ KARŞINIZA ALMAYIN

Özel, Migros, ve Yemek Sepeti'ne seslenerek, "Bağcılar Migros depo işçileri, zam istiyor, güvence istiyor. Birileri bu işçiyi küçük görüyor, ezmeye çalışıyor. Buradan Migros'a sesleniyorum: Karıncanın kardeşi var, Migros aklını başına alsın.

Yemeksepeti kuryelere zulmediyor. Emeklerini sömürüyor. Zor şartlar dayatıyor. Mücadele eden işçilerin mücadelesini görmezden geliyor. Buradan Yemeksepeti'ne son uyarımı yapıyorum. Biz dikkatle takip ediyoruz. Bu meydanın canı ciğeri emekçisi, onun alınterinin değeridir. Emekçisine, emeklisine sahip çıkan bir kitleyiz. Şakamız yoktur. Yemeksepeti son kez uyarıyorum, ya emekçiyle anlaş ya da karşında bizi bulursun. Kuryelere zulme devam ederseniz bu meydandaki ses o kuryelerin arkasında aslan gibi duracak" sözlerini sarf etti.

