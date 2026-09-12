YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Üsküdar’da gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde CHP’li iki üyenin cezaevinde bulunmaları nedeniyle oy kullanamadığı belirtilirken, seçim sonucunda belediye yönetimi AKP’ye geçti.
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Özel, Üsküdarlıları yarın düzenlenecek mitinge davet etti.
“KARAR MİLLETİNDİR”
Özel, paylaşımında Üsküdar İskele Meydanı’nı işaret ederek, “Karar milletindir. Üsküdar milletindir. Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız. Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.
Özel, miting çağrısının yer aldığı paylaşımına bir video da ekledi.