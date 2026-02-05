CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman’da Halk TV canlı yayınına katıldı. Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, açıklamalarına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararını değerlendirerek başladı. Karalar’ın 8,5 ay boyunca haksız şekilde tutuklu kaldığını belirten Özel, “Bugün verilen karar doğru bir karar ancak daha önce yapılanlar haksızdı” dedi.

“Haksız bir tutukluluk hali sona ermiş oldu. 212 gündür Zeydan Karalar tutuklu. Bu iddialarla 212 dakika bile meşgul edilmesi, Adana'dan 212 dakika Adana'ya hizmet etmek yerine başka bir şeyle meşgul edilmesi yanlışken; 212 gün, 7 ay boyunca gözü gibi baktığı, evladı gibi sevdiği Adana'dan mahrum bırakıldı. Adana ondan mahrum kaldı” ifadelerini kullanan Özel, sürece ilişkin eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bugün verilen karar sonuçta doğru karar ama bundan önce yapılan, 212 gündür yapılan yanlıştı. Bundan 11 yıl önce Zeydan Karalar, kendisinden önceki belediyenin verdiği bir ihalenin ödemelerini yapıyor. Diyorlar ki; 'ödemeleri düzenli alamıyordu, sen ondan bir şey istedin, biriyle ilişkilendirdin, ondan sonra aldı.' Zeydan Karalar ilk günden ortaya çıkardı ki; belediye başkanı olduğu günden iddia edilen güne kadar da aynı düzende almış, sonrasında da aynı düzende almış. İşin enteresanı, ihale bitince bir daha oraya ihale de vermemiş ve o işleri kendi yapmaya başlamış."

"Ama yani amaç Adana'da Zeydan Karalar efsanesine çelme çakmak olunca; amaç Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yürüyüşüne, CHP'nin iktidar yürüyüşüne çelme çakmak olunca, şu deprem şehrinde iki kişiden birinin fazlasının oyunu alarak bir ilin tam mutabakatıyla neredeyse seçilen belediye başkanını bile aldılar götürdüler, sonra ev hapsine koydular. Yani Adıyaman'da 24 saatin 20 saatini Adıyaman için koşan Abdurrahman Tutdere'ye 'evde otur, Adıyaman'a hizmet etme' bile dediler bir süre yani" ifadelerini kullandı.